Cupra Tindaya: novo SUV elétrico confirmado

A Cupra prepara o anúncio da produção em série do Sport Utility Vehicle (SUV) que antecipou, em setembro do ano passado, no IAA Mobility de Munique, na Alemanha. O estudo chamava-se Tindaya e o automóvel destina-se ao topo de gama. A confirmação foi feita por Markus Haupt, diretor da marca na “órbita” da SEAT, em declarações à publicação britânica Autocar.









De acordo com o responsável da subsidiária do Grupo Volkswagen, as equipas de design e engenharia já estão a trabalhar no desenvolvimento do automóvel para o posicionar, comercialmente, acima do Terramar e do Tavascan (o segundo, recorde-se, é fabricado na China e tem apenas motorizações elétricas).





“Tem um design fantástico; por que razão não haveríamos de produzi-lo?”, questionou Haupt, em resposta a uma pergunta direta da publicação especializada britânica, acrescentando que o novo SUV deverá chegar ao mercado “dentro de poucos anos”. Disse-o, no entanto, sem adiantar uma data concreta para o início da produção.









O lançamento do Tindaya representa um passo estratégico importante para a Cupra, marca que pretende reforçar a sua presença no competitivo segmento dos SUV premium elétricos, categoria em que se incluem modelos como o BMW iX3, o Mercedes-Benz GLC elétrico e o Volvo EX60, entre outros.





O concept tem uma silhueta do tipo SUV-coupé, mede 4,72 m de comprimento, conta com carroçaria de cinco portas e está equipado com jantes de 23’’ e uma motorização híbrida Plug-In (tecnologia de extensão da autonomia) com 496 cv. No IAA Mobility de 2025, a marca prometeu uma autonomia de até 1000 km. Desconhece-se, todavia, se pretende manter este sistema na versão de produção em série.





Do ponto de vista técnico, é praticamente certo que o Tindaya recorrerá a uma nova base para a Cupra. Tudo indica que assentará na futura plataforma SSP (Scalable Systems Platform) do Grupo Volkswagen, arquitetura destinada aos próximos automóveis elétricos do maior fabricante europeu, casos do Golf e do T-Roc sem motores de combustão interna.



