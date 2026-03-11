Dacia Bigster Carro do Ano

A Dacia, com o Bigster, ganhou a 42.ª edição do Carro do Ano, sucedendo, assim, ao Citroën C3, o vencedor de 2025, na galeria de campeões do prémio organizado pela primeira vez em 1985 (Nissan Micra). A marca romena do Grupo Renault, em 2026, e ainda com o Bigster, impôs-se, também, na categoria reservada aos Sport Utility Vehicles (SUV) compactos e conquistou, igualmente, o Prémio Tecnologia e Inovação, com a motorização Hybrid-G 150.









No Carro do Ano de 2026, 92 participantes em oito categorias, com 28 candidatos ao prémio mais importante. Os jornalistas que integram o júri, com representante de E-AUTO, AUTOSPORT e AUTOMAIS, analisaram os concorrentes e elegeram os sete finalistas. Depois, na votação definitiva, premiaram automóvel da Dacia pela primeira vez, com o Bigster a derrotar Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4, Skoda Elroq e Volkswagen T-Roc.









Mais sete vencedores

Os jurados do Carro do Ano, na pontuação dos participantes, que aconteceu após semanas de testes dinâmicos a todos os modelos a concurso, consideraram itens como o desenho, a fiabilidade, as “performances”, o preço ou a sustentabilidade. Tabelas de pontuação preenchidas, e mais sete vencedores na edição de 2026 da eleição organizada pela Impresa, com a SIC Notícias e o Expresso, e tem painel de jurados formado por jornalistas de 15 órgãos de comunicação social portugueses (especializados e não especializados no setor automóvel):





• Citadino do Ano – Fiat Grande Panda La Prima

• Design do Ano – Alfa Romeo 33 Stradale

• Desportivo/Lazer do Ano – Alpine A290 GTS

• Elétrico do Ano – Mazda 6e 5HB 245 cv Long Range Takumi Plus

• Familiar do Ano – Citroën ë-C5 Aircross Max

• Híbrido Plug-In do Ano – Leapmotor C10 REEV Design

• Grande SUV do Ano – XPENG G9 Performance









O Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 conquistou o Prémio Tecnologia e Inovação com motorização que combina mecânica 1.2 com tecnologia MHEV de 48 V que aciona o eixo dianteiro e máquina elétrica que ativa o traseiro. O sistema, combinando os 140 cv da primeira com os 31 cv da segunda, rende 150 cv. No entanto, a “receita” híbrida da marca romena tem mais “ingredientes”: admite o consumo de gasolina e GPL, o que beneficia a economia /eficiência, e disponibiliza tração integral.









Personalidade do Ano: Teresa Lameiras