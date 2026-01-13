Dacia prepara segundo elétrico
- José Caetano
- há 11 horas
- 2 min de leitura
A Dacia, marca romena do Grupo Renault, tem segundo automóvel elétrico sobre a rampa de lançamento, que somará ao Spring à venda em Portugal com preços a desde 16.900 €. Antecipa-o imagem que permite perceber as formas do citadino, nomeadamente a silhueta. Este carro baseia-se na mesma plataforma do Twingo E-Tech Electric (19.490 €), esperando-se, por isso, dimensões muito semelhantes: o citadino francês mede 3,789 m de comprimento e 2,493 m entre eixos.
No Dacia Spring novo, motorizações com 52 kW (70 cv) e 75 kW (100 cv), ambas alimentadas por baterias de iões de lítio com 24,3 kWh de capacidade – a marca, em termos de autonomia, anuncia até 225 km para a primeira e até 228 km para a segunda (18.990 €). Já o Renault tem motor com 60 kW (82 cv) e bateria com 27,5 kWh de capacidade, e percorre até 263 km entre recargas, segundo a norma WLTP.
A Dacia, com a produção do segundo citadino, que arrancará apenas depois da apresentação do carro, planeada para o segundo trimestre do ano, pretende cumprir o limite de emissões de CO2 para a média da frota à venda na Europa. O automóvel novo tem estreia comercial planeada ainda para 2026 e, de acordo com fonte da marca, será proposto com preços a partir de 18.000 €.
O Spring é fabricado pela Renault Dongfeng em Wuhan, na China, enquanto o Dacia elétrico novo sairá das mesmas linhas de montagem do Twing E-Tech Eletric (Novo Mesto, Eslovénia). E, assim, aprovando-se a criação de categoria automóvel pela União Europeia (UE), a M1E, o segundo será abrangido pelos benefícios propostos pela Comissão (CE) para a produção na região de geração nova de carros elétricos acessíveis.
“A nossa ambição é propormos mais automóveis com a tecnologia nos segmentos em que a eletrificação está a avançar muito rapidamente”, confirmou Frank Marotte, o diretor de vendas da Dacia. “Teoricamente, o Spring será mais barato, mas o preço depende sempre dos incentivos disponíveis em cada mercado e pode dar-se o caso de o carro novo até poder custar menos nalguns países”, reconheceu o mesmo responsável.
Marotte também garantiu que a diferenciação entre os automóveis será assegurada pelo desenho e não pela tecnologia. “Queremos contar com dois produtos muito competitivos e propô-los com preços diferentes.”. O Spring, recorda-se, foi atualizado recentemente e ganhou bateria nova, com células de fosfato de ferro e lítio (LFP), e motores mais potentes.
A Dacia soma muitos sucessos nas vendas de carros económicos e pequenos equipados com motores de combustão interna, nomeadamente com o Sandero, o segmento B que terminou 2025 no topo da lista dos automóveis novos mais vendidos na Europa. No entanto, a marca excedeu os limites de CO2, e também ficará acima do máximo em 2026, de acordo com Marotte. Em 2027, todavia, no primeiro ano completo de vendas do derivado do Twingo, missão cumprida. Até lá, Grupo Renault obrigado a suportar o défice de emissões da subsidiária romena, conta-nos notícia do Automotive News Europe.
Comentários