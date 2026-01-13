Dacia prepara segundo elétrico

A Dacia, marca romena do Grupo Renault, tem segundo automóvel elétrico sobre a rampa de lançamento, que somará ao Spring à venda em Portugal com preços a desde 16.900 €. Antecipa-o imagem que permite perceber as formas do citadino, nomeadamente a silhueta. Este carro baseia-se na mesma plataforma do Twingo E-Tech Electric (19.490 €), esperando-se, por isso, dimensões muito semelhantes: o citadino francês mede 3,789 m de comprimento e 2,493 m entre eixos.









No Dacia Spring novo, motorizações com 52 kW (70 cv) e 75 kW (100 cv), ambas alimentadas por baterias de iões de lítio com 24,3 kWh de capacidade – a marca, em termos de autonomia, anuncia até 225 km para a primeira e até 228 km para a segunda (18.990 €). Já o Renault tem motor com 60 kW (82 cv) e bateria com 27,5 kWh de capacidade, e percorre até 263 km entre recargas, segundo a norma WLTP.

A Dacia, com a produção do segundo citadino, que arrancará apenas depois da apresentação do carro, planeada para o segundo trimestre do ano, pretende cumprir o limite de emissões de CO2 para a média da frota à venda na Europa. O automóvel novo tem estreia comercial planeada ainda para 2026 e, de acordo com fonte da marca, será proposto com preços a partir de 18.000 €.









O Spring é fabricado pela Renault Dongfeng em Wuhan, na China, enquanto o Dacia elétrico novo sairá das mesmas linhas de montagem do Twing E-Tech Eletric (Novo Mesto, Eslovénia). E, assim, aprovando-se a criação de categoria automóvel pela União Europeia (UE), a M1E, o segundo será abrangido pelos benefícios propostos pela Comissão (CE) para a produção na região de geração nova de carros elétricos acessíveis.

“A nossa ambição é propormos mais automóveis com a tecnologia nos segmentos em que a eletrificação está a avançar muito rapidamente”, confirmou Frank Marotte, o diretor de vendas da Dacia. “Teoricamente, o Spring será mais barato, mas o preço depende sempre dos incentivos disponíveis em cada mercado e pode dar-se o caso de o carro novo até poder custar menos nalguns países”, reconheceu o mesmo responsável.

Marotte também garantiu que a diferenciação entre os automóveis será assegurada pelo desenho e não pela tecnologia. “Queremos contar com dois produtos muito competitivos e propô-los com preços diferentes.”. O Spring, recorda-se, foi atualizado recentemente e ganhou bateria nova, com células de fosfato de ferro e lítio (LFP), e motores mais potentes.







