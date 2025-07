Daytona SP3 especial para leilão

A Ferrari criou uma unidade especial do SP3 Daytona que será leiloada pela RM Sotheby’s durante a Monterey Car Week, que terá lugar na Califórnia, em agosto. Criado ao abrigo do programa “Tailor Made” (modelos criados à medida do cliente), esta unidade sobressai pela decoração pouco comum em preto e amarelo.









Criado para se destacar ainda mais e como exemplo das potencialidades do programa de personalização por medida da Ferrari, este Daytona SP3 Tailor Made combina duas cores de carroçaria, com acabamento em fibra de carbono de dois tons e carroçaria em amarelo “Giallo Modena”, contrastando com o “splitter” dianteiro, soleiras e difusor traseiro em preto brilhante.

O acabamento único é complementado pela designação “Ferrari”, também em Giallo Modena, que ocupa toda a parte superior da carroçaria, sendo a primeira vez que o logótipo é aplicado a uma pintura desta forma.

O interior apresenta tecido inovador derivado de pneus reciclados, com grafismos exclusivos do “cavallino” que se encontra no emblema. Outras especificidades deste modelo são o painel de instrumentos e a coluna de direção feitos com o mesmo tipo de fibra de carbono que é utilizado na Fórmula 1, reforçando ainda mais a ligação desta unidade ao universo da competição.









Esta unidade será numerada 599+1, já que é uma adição ao conjunto de exemplares já vendidos do Daytona SP3, um modelo da série Icona, ou seja, com inspiração em automóveis ícones do passado da marca italiana. Neste caso, presta homenagem aos carros com motor V12 do passado, dispondo de um bloco V12 atmosférico com 840 cv de potência, o que lhe permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,85 segundos.