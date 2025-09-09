Dia 2 no IAA Mobility de Munique

O automóvel passa por processo de transformação importante, com a mudança do motor de combustão para o elétrico e a indústria do Velho Continente, nomeadamente a alemão, encontra-se cada vez mais confrontada com o "ataque" da concorrência chinesa. Esta combinação de fatores explica as dezenas de novidades apresentadas neste certame aberto até domingo - também nas praças mais importantes da cidade bávara, que recebem áreas de exposição de diversos construtores! Em imagens, para já, conheça algumas das atrações...