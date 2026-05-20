DS Nº7 desde 45.500 €

A DS Automobiles iniciou a comercialização do Nº7 em Portugal, reforçando a aposta no segmento dos Sport Utility Vehicles (SUV) “premium” com uma gama 100% eletrificada. O automóvel novo já se encontra disponível para encomenda no mercado nacional, com motorizações híbridas e elétricas.









A versão de entrada assenta na motorização Hybrid de 145 cv, disponível a partir de 45.500 €. Esta solução combina um motor a gasolina 1.2 turbo com um motor elétrico integrado na caixa automática de dupla embraiagem, o que permiti circular em modo elétrico até cerca de 50% do tempo, em contexto urbano, segundo a marca francesa da Stellantis.

Na gama elétrica, três opções. A versão de acesso, com tração dianteira, tem 230 cv e bateria com 73,7 kWh de capacidade (autonomia de até 543 km). Preço: desde 49.400 €. Acima, posiciona-se a Long Range, também de tração dianteira, com 245 cv e bateria com mais capacidade (97,2 kWh), o que permitindo anunciar até 740 km de autonomia. Preços desde 55.100 €.









Por fim, no topo da gama, posiciona-se o Nº7 AWD Long Range, que adiciona um segundo motor elétrico no eixo traseiro, o que garante tração integral e uma potência combinada de 350 cv. Mantém a bateria com 97,2 kWh de capacidade e a autonomia máxima é de 679 km. Para esta motorização, preços desde 67.800 €.

Todas as versões elétricas dispõem de uma função de aumento temporário de potência (boost), que aumentam os rendimentos máximos para 260 cv na versão FWD, 280 cv na FWD Long Range e 375 cv na AWD Long Range.









A gama nacional organiza-se em quatro níveis de equipamento: Nº7 (base), Pallas, Étoile e edição especial de lançamento La Première. As motorizações Hybrid e elétricas de tração dianteira estão disponíveis em todos os níveis, enquanto a AWD Long Range está reservada às versões Étoile e La Première.



