Dubai ganha Audi RS7 Sportack Peformance

A “Iconi Line-Up” da Polícia do Dubai tem carro novo na frota: trata-se do Audi RS7 Sportback Performance, com V8 4.0 biturbo “apoiado” por sistema híbrido do tipo MHEV na versão europeia. Na configuração de série, que tem caixa automática de 8 velocidades e tração quattro, 630 cv e 850 Nm, 0-100 em 3,4 s e 280 km/h!









O Polícia do Dubai, emirado que integra os Emirados Árabes Unidos, habitou-nos à apresentação de automóveis incríveis, que utiliza mais em ações promocionais de grande visibilidade, nomeadamente em zonas turísticas (próximo do arranha-céus Burj Khalifa, por exemplo), do que no patrulhamento de estradas e autoestradas. A ideia é promover a identidade e a imagem de muita modernidade e sofisticação da região. Para as operações quotidianas, as forças de segurança contam com carros menos excitantes, helicópteros e tecnologia de ponta, sobretudo drones e radares com inteligência artificial.

Entre os muitos automóveis na “garagem de sonho” da força policial, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, BMW i8 e M6, Bugatti Veyron, Chevrolet Camaro, Ferrari Four, Ford Mustang, Lamborghini Aventador, Lotus Emeya-S, McLaren MP4-12C, Mercedes SLS AMG, Nissan GT-R. Rolls-Royce Cullinan com a preparação da Mansory, Tesla Cybertruck e Toyota GR Supra. A “Iconic Line-Up” já tinha exemplar do Audi R8, mas acaba de ganhar outro modelo da marca alemã: o RS7 Sportback Performance!









A Polícia do Dubai não divulgou as especificações do automóvel, mas conhecem-se tanto as características técnicas como as “performances” da versão produzida para a Europa: V8 4.0 biturbo “apoiado” por tecnologia híbrida do tipo MHEV, caixa automática de 8 velocidades, tração quattro, 630 cv e 850 Nm, arranque 0-100 em 3,4 s e velocidade máxima limitada a 280 km/h.