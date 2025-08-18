Dubai ganha Audi RS7 Sportack Peformance
A “Iconi Line-Up” da Polícia do Dubai tem carro novo na frota: trata-se do Audi RS7 Sportback Performance, com V8 4.0 biturbo “apoiado” por sistema híbrido do tipo MHEV na versão europeia. Na configuração de série, que tem caixa automática de 8 velocidades e tração quattro, 630 cv e 850 Nm, 0-100 em 3,4 s e 280 km/h!
O Polícia do Dubai, emirado que integra os Emirados Árabes Unidos, habitou-nos à apresentação de automóveis incríveis, que utiliza mais em ações promocionais de grande visibilidade, nomeadamente em zonas turísticas (próximo do arranha-céus Burj Khalifa, por exemplo), do que no patrulhamento de estradas e autoestradas. A ideia é promover a identidade e a imagem de muita modernidade e sofisticação da região. Para as operações quotidianas, as forças de segurança contam com carros menos excitantes, helicópteros e tecnologia de ponta, sobretudo drones e radares com inteligência artificial.
Entre os muitos automóveis na “garagem de sonho” da força policial, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, BMW i8 e M6, Bugatti Veyron, Chevrolet Camaro, Ferrari Four, Ford Mustang, Lamborghini Aventador, Lotus Emeya-S, McLaren MP4-12C, Mercedes SLS AMG, Nissan GT-R. Rolls-Royce Cullinan com a preparação da Mansory, Tesla Cybertruck e Toyota GR Supra. A “Iconic Line-Up” já tinha exemplar do Audi R8, mas acaba de ganhar outro modelo da marca alemã: o RS7 Sportback Performance!
A Polícia do Dubai não divulgou as especificações do automóvel, mas conhecem-se tanto as características técnicas como as “performances” da versão produzida para a Europa: V8 4.0 biturbo “apoiado” por tecnologia híbrida do tipo MHEV, caixa automática de 8 velocidades, tração quattro, 630 cv e 850 Nm, arranque 0-100 em 3,4 s e velocidade máxima limitada a 280 km/h.
“O poder junta-se ao prestígio”, escreve a Polícia do Dubai no comunicado em que anunciou o “reforço” da frota automóvel com o Audi RS7 Sportback Performance e prometeu continuar a trabalhar tanto na adoção de tecnologias de ponta como na na melhoria da segurança. O carro novo foi entregue no Museu do Futuro do Dubai durante cerimónia que contou com representantes quer das autoridades, quer do importador da marca nos Emirados Árabes Unidos (Al Nabooda Automobiles).
