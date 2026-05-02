Ebro anuncia primeiro elétrico!

A Ebro, marca espanhola fundada em 1954, desmantelada em 1987 e recuperada em 2023, após o acordo entre os investidores por detrás da sociedade (EV Motors) que adquiriu os direitos de utilização de nome com história, e a Chery Automobile, regressou à atividade comercial e industrial em 2024. O Grupo MCoutinho apoia-a no regresso a Portugal, no início do programa de expansão internacional. E, depois da apresentação dos primeiros quatro automóveis da gama, todos com o formato de Sport Utility Vehicles (SUV) e equipados com motorizações térmicas, híbridas e híbridas Plug-In – s400, s700, s800 e s900 –, confirmação da produção do primeiro elétrico!









A marca divulgou as primeiras fotografias do automóvel sem motor de combustão, mas não confirmou o “nome de batismo” e comunicou apenas as características e as informações essenciais. Assim, a berlina compacta de 5 portas nova baseia-se no Chery QQ3 EV, tem cerca de 4,2 m de comprimento, posicionando-se, por isso, na mesma categoria de BYD Dolphin Surf, Citroën ë-C3 & Cia.! O motor elétrico de 122 cv está montado no eixo traseira, o que significa tração às rodas posteriores, e pode combinar-se com duas baterias (desconhecem-se as capacidades, mas há a promessa de autonomias WLTP na ordem dos 400 km).









A Ebro também não divulgou a potência máxima do carregamento rápido (corrente contínua), mas comprometeu-se com aumento no armazenamento de energia, de 30% para 80%, em “20 a 30 minutos”. Recorrendo a corrente alternada, a potência máxima é de 11 kW. No interior, monitores digitais para a instrumentação (8,88’’) e o sistema multimédia (15,6’’).





Este primeiro automóvel elétrico será produzido na fábrica da Ebro na Zona Franca de Barcelona, decisão que reafirma o compromisso para Espanha: mais indústria, mais emprego. Ricardo Ramos, diretor da marca em Portugal, manifesta-se muito confiante no potencial do carro novo no nosso País. “Responde à necessidade do mercado de contar com propostas elétricos mais acessíveis pensadas para o uso no quotidiano e orientadas para a eficiência, a funcionalidade e uma eletrificação descomplicada”, disse.







