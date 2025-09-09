Elétrico mais barato da Skoda

O Epiq apresentado ainda no formato de “concept” no IAA Mobility 2025, em Munique, Alemanha, antecipa o essencial da imagem da versão de produção em série do Sport Utility Vehicles (SUV) mais compacto e acessível da gama elétrica da Skoda, que tem lançamento confirmado para 2026. A expectativa da marca checa do Grupo VW é que o modelo conte com preços semelhantes aos dos Kamiq com motores de combustão – desde 26.500 € em Portugal.









O Epiq é o primeiro automóvel da Skoda que integra, plenamente, o conceito estético Modern Solid, com grelha "Tech-Deck Face" impactante ladeada pelas luzes diurnas LED em forma de "T". Os faróis estão situados em posição baixa, no para-choques. O SUV com 4,1 m de comprimento tem cinco lugares e propõe diversas soluções para a arrumação de objetos no habitáculo (Simply Clever), incluindo ganchos para bolsas. A mala tem com 475 litros de capacidade.

Em matéria de características técnicas, a Skoda promete só até 425 km de autonomia, que diz ser suficiente para a utilização da maioria dos condutores europeus. Este Epiq será produzido na fábrica do Grupo Volkswagen em Navarra, Espanha, acontecendo o mesmo com o automóvel antecipado, também no IAA Mobility, pelo ID. Cross Concept da marca alemã.



