Elétricos: Tesla perde vantagem

A vantagem da Tesla no mercado de ligeiros de passageiros 100% elétricos é cada vez menor, uma vez que a marca norte-americana está a assistir à aproximação veloz de diversos rivais na tabela de matrículas de carros novos em Portugal. E, em novembro, BYD, Renault, Peugeot e BMW tiveram mesmo resultados melhores, de acordo a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).









O fabricante que tem Elon Musk como “rosto” registou 425 unidades em novembro, quase metade a menos do que conseguiu no mesmo período de 2024 (801 viatura). Isto é, comparando, diretamente, novembro de 2025 com novembro de 2025, as matrículas da Tesla diminuíram 46,9%. Os resultados demonstram o impacto negativo da chegada de propostas novas de outros fabricantes nas operações da marca, empresa, mesmo depois de modernizados o Model Y e o Model 3.

Porém, este facto não deverá impedir a Tesla de acabar o ano, novamente, no topo das matrículas de ligeiros de passageiros equipados só com motorizações elétricas. De acordo com os dados da ACAP, no acumulado de janeiro a novembro, a marca norte-americana apresenta uma diminuição de 23,9% no número de registos, para 6378 unidades, “contra” no período homólogo de 2024. Sem surpresa, a redução de quota de mercado também é significativa, de 22,88% no ano passado para 13,67%.









Mercado mais competitivo

Esta “erosão” da Tesla deve-se, em grande medida, ao aumento significativo da concorrência. Neste ponto, referência especial para a BYD, a marca que mais carros elétricos matriculou em novembro: 645 (comparativamente o mesmo mês de 2024, crescimento de 119,4%). O desempenho da Renault também foi muito positivo, com 508 unidades registadas (+207,9%) – este sucesso explica-se com a recetividade do 4 E-Tech Elétrico e do 5 E-Tech Elétrico.

Peugeot e BMW também registaram mais carros do que a Tesla em novembro (respetivamente, 471, +72,5%, e 470, +16,6%). Outras marcas com números muito positivos: Opel (275, +439,2%), Mini (192, +31,5%), MG (130, +52,9%) e Fiat (63, +350%).