Eletrificação: recorde novo na China
- João Isaac
- há 1 hora
- 1 min de leitura
Em agosto, no mercado chinês, venderam-se cerca de 1,4 milhões de automóveis elétricos e híbridos Plug-In, o que significa recorde novo na procura de carros equipados com motorizações e energias novas (New Energy Vehicles).
A China registou outro recorde nas vendas de automóveis novos equipados com motorizações 100% elétricas ou híbridas Plug-In (PHEV). Em agosto, e de acordo com os dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da China, aumento muito significativo na procura das duas tecnologias (27% na comparação com o mesmo mês do ano passado, e 10,5% no frente a frente com julho de 2025, para 1,395 milhões de viaturas!). E, durante o mesmo período, as exportações de NEV atingiram as 224.000 unidades – logo, mais do que duplicaram!
Entre os quase 1,4 milhões de carros comercializados no maior mercado mundial, cerca de 908.000 tinham motorizações elétricas alimentadas por baterias – isto é, mais 40,5% do que em agosto de 2024 e mais 12% do que em julho de 2025. Já no que respeita aos híbridos Plug-In – e considerando os equipados com sistemas de extensão da autonomia –, registaram cerca de 487.000, mais 7,5% do que no mês homólogo do ano passado e 8% do que no mês precedente.
Considerando todas as motorizações, em agosto, na China, compraram-se 2,857 milhões de carros novos, mais 16,4% do que no mesmo período do ano passado – comparativamente a julho, crescimento de 10,1%. Os NEV representaram, assim, uma quota de 48,8%! A BYD comandou o mercado, com mais 373.600 carros com as duas tecnologias NEV, mas progrediu só 0,15%, comparativamente a agosto de 2024 (no frente a frente com julho, progresso mais expressivo: 8,5%).
Comentários