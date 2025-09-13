Eletrificação: recorde novo na China

Em agosto, no mercado chinês, venderam-se cerca de 1,4 milhões de automóveis elétricos e híbridos Plug-In, o que significa recorde novo na procura de carros equipados com motorizações e energias novas (New Energy Vehicles).









A China registou outro recorde nas vendas de automóveis novos equipados com motorizações 100% elétricas ou híbridas Plug-In (PHEV). Em agosto, e de acordo com os dados da Associação de Fabricantes de Automóveis da China, aumento muito significativo na procura das duas tecnologias (27% na comparação com o mesmo mês do ano passado, e 10,5% no frente a frente com julho de 2025, para 1,395 milhões de viaturas!). E, durante o mesmo período, as exportações de NEV atingiram as 224.000 unidades – logo, mais do que duplicaram!





Entre os quase 1,4 milhões de carros comercializados no maior mercado mundial, cerca de 908.000 tinham motorizações elétricas alimentadas por baterias – isto é, mais 40,5% do que em agosto de 2024 e mais 12% do que em julho de 2025. Já no que respeita aos híbridos Plug-In – e considerando os equipados com sistemas de extensão da autonomia –, registaram cerca de 487.000, mais 7,5% do que no mês homólogo do ano passado e 8% do que no mês precedente.







