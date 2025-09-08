top of page
Logotipo | e-auto
Cetelem_Simulador_AutoUsado_1200x630_V2.jpg

Em fotos, as novidades do IAA Mobility!

E-AUTO está em Munique, na Alemanha, na edição de 2025 do IAA Mobility, maior exposição automóvel do ano na Europa.


ree

O automóvel passa por processo de transformação importante, com a mudança do motor de combustão para o elétrico e a indústria do Velho Continente, nomeadamente a alemão, encontra-se cada vez mais confrontada com o "ataque" da concorrência chinesa. Esta combinação de fatores explica as dezenas de novidades apresentadas neste certame aberto até domingo - também nas praças mais importantes da cidade bávara, que recebem áreas de exposição de diversos construtores! Em imagens, para já, conheça algumas das atrações...



Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações
Adicione uma avaliação
bottom of page