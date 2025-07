Macron "ganha" Renault Rafale

Presidência da República Francesa recebeu uma versão muito especial do Sport Utility Vehicle (SUV) posicionado no topo da gama da Renault. O automóvel apresenta-se blindado, como é obrigatório para o cumprimento de protocolos de segurança, e conta com motorização híbrida Plug-In.









O Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, tem um novo automóvel na sua frota presidencial, um exclusivo Renault Rafale concebido pelo centro de “design” da marca em Guyancourt, França, para ser não só o meio de transporte para o Chefe de Estado nas deslocações oficiais, mas também para ser um local de trabalho móvel, funcional, conectado e seguro.





Neste aspeto, o da segurança, a blindagem aplicada é da responsabilidade da Centigon, uma empresa líder na Europa especializada no desenvolvimento deste tipo de veículos. Porém, como expectável, não foram divulgados quaisquer detalhes técnicos relativos ao nível de proteção oferecido e contramedidas instaladas para dar resposta a uma potencial emergência.





Esteticamente, o Rafale destaca-se pela presença de vários elementos especiais como a grelha dianteira e símbolos com as cores da bandeira francesa, bem como um suporte lateral para colocar uma bandeira de França. A carroçaria foi pintada num tom exclusivo “Bleu Présidence”, tinta que incorpora uma tecnologia capaz de limitar a absorção de calor em até 10º C de forma a melhorar o conforto térmico no interior. As portas traseiras contam também com função “soft close” para uma operação mais refinada.









O novo Rafale Presidencial tem por base a versão híbrida plug-in com motor de 300 cavalos e tração integral, mas o chassis foi aqui alvo de uma afinação especial. O amortecimento foi assim revisto de forma a suportar o peso adicional da blindagem instalada, mas mantendo obviamente o foco num elevado nível de conforto e na estabilidade máxima. As jantes são de 20 polegadas e estão equipadas com pneus Michelin “All Weather”.





No habitáculo, em especial na zona do banco traseiro, a configuração do interior foi totalmente revista com o objetivo de proporcionar a máxima funcionalidade e ergonomia. O isolamento térmico e acústico foi também melhorado, bem como o sistema de climatização, com o objetivo de proporcionar o máximo conforto possível a bordo. O design interior conta também com componentes exclusivos, como os acabamentos em mármore negro e marchetaria e uma consola central especificamente concebida para este muito especial Rafale.









Uma ligação que remonta a 1920