Este Lamborghini já percorreu mais de 335 mil km

Este Huracán da polícia italiana costuma ser notícia pelas missões especiais em que participa. Hoje é notícia por já ter percorrido mais de 335 mil quilómetros.
Lembra-se do belíssimo Lamborghini Huracán da Polizia que de vez em quando é notícia por participar em nobres missões como o transporte urgente de órgãos humanos? Pois bem, o carro mais famoso da força polícia italiana está agora a dar que falar por se ter tornado público o facto de já contar com 335 554 quilómetros acumulados no seu odómetro, um número raro de encontrar num modelo da marca de Sant’Agata Bolognese.
De acordo com um website espanhol, o superdesportivo da Polizia conta ainda com o motor e transmissão originais, o que atesta, pelo menos nesta unidade, a fiabilidade dos componentes. Recorde-se que uma grande parte dos quilómetros percorridos terão sido realizados em condições especialmente exigentes, a altíssimas velocidades nas autoestradas italianas, nas suas várias deslocações de emergência médica.
O Lamborghini Huracán foi entregue à Polizia em 2017, numa cerimónia que contou com a presença de Stefano Domenicali, atual Presidente e CEO da Formula 1, mas que na altura ocupava o cargo de liderança da icónica marca italiana. Importa também relembrar que o Huracán substituiu na frota policial um Gallardo que desempenhava funções equivalentes e que, desde então, integra a exposição do museu automóvel da Polizia di Stato de Roma.
