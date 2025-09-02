Este Lamborghini já percorreu mais de 335 mil km

Este Huracán da polícia italiana costuma ser notícia pelas missões especiais em que participa. Hoje é notícia por já ter percorrido mais de 335 mil quilómetros.









Lembra-se do belíssimo Lamborghini Huracán da Polizia que de vez em quando é notícia por participar em nobres missões como o transporte urgente de órgãos humanos? Pois bem, o carro mais famoso da força polícia italiana está agora a dar que falar por se ter tornado público o facto de já contar com 335 554 quilómetros acumulados no seu odómetro, um número raro de encontrar num modelo da marca de Sant’Agata Bolognese.





De acordo com um website espanhol, o superdesportivo da Polizia conta ainda com o motor e transmissão originais, o que atesta, pelo menos nesta unidade, a fiabilidade dos componentes. Recorde-se que uma grande parte dos quilómetros percorridos terão sido realizados em condições especialmente exigentes, a altíssimas velocidades nas autoestradas italianas, nas suas várias deslocações de emergência médica.







