Estudo antecipa primeiro Alpina

A BMW iniciou a contagem decrescente para o arranque da produção em série e a estreia comercial do primeiro automóvel da era nova da Alpina! A submarca criada após a compra da empresa especializada no desenvolvimento e na preparação de carros do fabricante de Munique tem introdução confirmada para o próximo ano e, no catálogo do consórcio, posicionar-se-á abaixo da Rolls-Royce, no segmento do luxo, como concorrente da Maybach da Mercedes ou da Bentley da Volkswagen. E é a quarta marca num grupo que tem, ainda, a Mini.









Desbravando o caminho para a introdução da marca nova, a BMW surpreendeu os visitantes do Concurso de Elegância de Villa d’Este, em Itália, com a apresentação do Vision Alpine Concept, “coupé” com 5,2 m de comprimento e 4 lugares assente na mesma arquitetura técnica do Série 7. A ideia por detrás do plano de integração da Alpina é a ambição de propor automóveis que combinem capacidade dinâmica (muito) acima da média com conforto, luxo e sofisticação de topo, combinação de características que não “esbarra” com o posicionamento da divisão desportiva M, que é orientada, sobretudo, para a condução e as “performances” extremas.

O Vision BMW Alpina Concept tem as proporções que sempre reconhecemos aos Gran Turismo (GT): “capot” longo, perfil baixo, linha do tejadilho do tipo “fastback”. Na dianteira, encontra-se reinterpretação moderna do “nariz de tubarão” habitual nos carros da Alpina desde a década de 1970. Outros elementos reminiscentes do passado da empresa criada em 1962 são a grelha, o “lettering” em metal polido ou o sistema de escape com quatro ponteiras. No estudo, as jantes (22’’ à frente, 23’’ atrás) têm os multirraios (20) utilizados pela primeira vez em 1971.









No estudo, a BMW tem motor de 8 cilindros em V a gasolina capaz de proporcionar experiências sonoras próximas das mecânicas Alpina: grave nas baixas rotações e muito expressiva nas altas. E este elemento também garante diferenciação dos M, uma vez que é privilegiada uma entrega de potência mais progressiva e refinada, o que melhora a experiência de utilização durante viagens longas a alta velocidade.

No interior do Vision mais recente da marca de Munique encontra-se o Panoramic iDrive estreada pela BMW na segunda geração do iX3, que é o primeiro membro da família nova de automóveis Neue Klasse. O ambiente luxuoso e minimalista tem o objetivo de contribuir muito para o conforto de todos os ocupantes do automóvel, a prioridade mais prioritária em todos os Alpina.







