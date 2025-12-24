EUA: os mais vendidos por estado

A “pick-up” Ford F-150 continua a destacar-se no mercado dos EUA, mas é o carro mais vendido “apenas” em 13 dos 50 estados do país que tem o segundo mercado mundial – supera-o, e largamente, apenas a China. Venderam-se mais de 750.000 em 2024 e, em 2025, confirmando-se as expectativas, os números serão bastante semelhantes.









Dissecando estado a estado o mercado automóvel dos EUA, a “pick-up” da marca da oval azul, que está na 14.ª geração desde a introdução da F-Series original, que remonta já a 1948, encontra-se no topo dos “rankings” de vendas só em 13 dos 50 estados do país. Curiosamente, há outro modelo, que não é norte-americano, mas tem produção doméstica (é feito no Ohio), capaz de proeza igual. Trata-se do CR-V da Honda! O Japão é mesmo o único país que consegue intrometer-se na tabela: e fá-lo com cinco automóveis, “contra” os quatro “made in” EUA no topo das vendas por estados.

A Ford, com o F-150, é número um nos estados do Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Novo México, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Oklahoma, Texas e Wyoming, enquanto a Honda, com o CR-V, comanda no Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Maryland, Minnesota, Nova Iorque, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Ohio, Pensilvânia, Virginia e Wisconsin.









Outros dois automóveis são os mais vendidos num número relevante de estados dos EUA. A Toyota, com o RAV4, lidera em nove (Florida, Georgia, Idaho, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Oregon, Rhode Island e Vermont), e a Tesla, com o Model Y, o único carro elétrico que aparece no topo das vendas por estados, é primeira no Arizona, Califórnia, Colorado, Nevada, New Jersey, Utah e Washington.