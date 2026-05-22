FIAT Pandina, Grizzly e Quattrolino

A FIAT, no programa estratégico novo da Stellantis, o FaSTLAne 2030, ganha muito maior protagonismo, por integrar o grupo de quatro marcas centrais do consórcio, com Jeep, Peugeot e Ram. E, na apresentação em Auburn Hills, cidade próxima de Detroit, no Michigan, EUA, divulgou imagens de diversos automóveis novos, todos com lançamentos no mercado europeu planeados até 2028.









Na agenda da marca de Turim, Itália, o E-Car “gémeo” do Citroën 2CV, o Pandina, o quadriciclo Quattrolino e duas variantes do Sport Utility Vehicle (SUV) Grizzly. Este automóvel baseia-se em estudo de 2024 e partilha a base com o Grande Panda e o Citroën C3 Aircross. A novidade mais importante é a confirmação da produção do Fastback com desenho e formas mais desportivas. Na gama a fabricar em Kénitra, Marrocos, motorizações elétricas e híbridas.





O Pandina com início de produção planeado para 2028, em Pomigliano d’Arco, em Nápoles, Itália, na mesma linha de montagem do Citroën 2CV, é o primeiro FIAT na categoria M1E reservada a carros acessíveis com motorizações elétricas. Segundo a marca transalpina, este automóvel com dimensões muito compactas e preço na ordem dos 15.000 € contará com imagem inspirada no Panda de 1980 (desenhou-o Giorgetto Giugiaro e media apenas 3,380 m de comprimento).







