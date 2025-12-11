Final de ciclo: Euro NCAP avalia a segurança de mais 19 modelos

Naquela que foi a derradeira bateria de testes realizada pelo Euro NCAP (em 2025, e com os atuais protocolos (uma vez que, em 2026, entrarão em vigor novos métodos de avaliação, ainda mais exigentes, como sempre acontece a cada três anos), nada menos do que dezanove modelos (um deles em “dose dupla”) foram sujeitos às duras provas destinadas a aquilatar da respetiva segurança.









No final, onze mereceram a classificação máxima de cinco estrelas, e os restantes quatro estrelas, o que diz bem dos esforços levados a cabo pelos construtores para tornar os seus automóveis seguros tanto para quem os conduz, como para quem nos mesmos é transportado, como para os restantes utilizadores da estrada.

Isso mesmo está patente nas declarações de Aled Williams, Diretor do Programa Euro NCAP: “Numa altura em que 2025 se aproxima do seu fim, o Euro NCAP continua a assistir a desempenhos impressionantes. Algo que é especialmente gratificante, dado que este ano foram testados mais automóveis do que em qualquer outro na história da organização. Na sua maioria, os fabricantes de automóveis continuam a dar resposta aos nossos testes imparciais e rigorosos, melhorando a segurança dos seus modelos, geração após geração. Com os novos protocolos, em vigor a partir de 2026, a fasquia será ainda mais elevada, e esperamos uma resposta positiva por parte dos construtores, à medida que continuam a dar prioridade à segurança passiva e ativa dos consumidores”.





Hyyndai Nexo Kia EV4





O consórcio destaca, igualmente, a influência que tem para a segurança dos veículos os chamados Packs de Segurança opcionais: provou-o o Kia EV4, cuja classificação foi bastante mais convincente na versão equipada com o referido pacote de dispositivos de segurança proposto como opção. Salientando, ainda, que, mesmo sendo apenas o terceiro modelo a fuel cell (pilha de combustivel de hidrogénio) testado pelos especialistas da Euro NCAP, o novo Hyyndai Nexo provou ser mais do que capaz de ombrear com outros SUV, movidos a combustíveis convencionais, e tão seguro quanto um equivalente elétrico ou a combustão.









Ainda assim, a, literalmente, estrela maior desta última sessão de testes do ano foi o Mercedes CLA. O novo coupé de quatro portas da casa de Estugarda, disponível com uma gama de motorizações elétricas e a gasolina, obteve pontuações dignas de registo em todas as categorias, o que, para o Euro NCAP, é prova do seu compromisso de longa data com a segurança. Já em 2019, o CLA da anterior geração havia conquistado o cobiçado troféu de Melhor da Classe, e, em 2025, brilhou tanto na proteção dos passageiros adultos, como na proteção das crianças, na proteção dos utilizadores da via mais vulneráveis (como peões, ciclistas e motociclistas), e nos sistemas de assistência à segurança.





Deepal S07 Porsche Cayenne

VW T-Roc II MG MG4EV Urban Mitsubishi Eclipse Cross Exlantix ET-2 Geely Starray EM-i





Surgindo entre parêntesis o resultado obtido nas referidas categorias, a tabela dos veículos que, nesta sessão de testes do Euro NCAP, receberam cinco estrelas (incluindo o produzido na ábrica da Autoeuropa, em Palmela) ficou assim ordenada: Mercedes CLA (94%-89%-93%-85%); Deepal S05 (94%-87%-78%-76%); Porsche Cayenne (91%-89%-81%-79%); VW T-Roc (91%-87%-87%-77%); Mazda CX-5 (90%-89%-93%-83%); Geely Starray EM-i (90%-87%-86%-77%, não comercializado em Portugal); Hyundai Nexo (90%-85%-76%-80%, não comercializado em Portugal); Exlantix ET (90%-85%-76%-79%, não comercializado em Portugal); MG MG4 EV Urban (87%-85%-85%-80%); Kia EV4 com Pacote de segurança opcional (84%-85%-77%-78%); e Mitsubishi Eclipse Cross (83%-86%-82%-70%).





Jeep Compass Toyota Yaris

Kia PV5 Ebro s400 Ranault Clio Toyota Aygo X



