Firefly estreia-se na Europa nas próximas semanas

A Firefly, marca da Nio especializada em automóveis elétricos compactos e mais populares, tem estreia no mercado europeu agendada para os próximos dias. A data oficial para o arranque da operação é o dia 14, estimando-se o arranque das entregas na Noruega e nos Países Baixos para poucas semanas depois. A chegada a Portugal, onde a marca é representada pelo Grupo JAP, deverá acontecer até ao final do verão.

De acordo com notícia do “website” electrive.com, o Firefly terá preço a partir de 23.500 € na Noruega, aplicando-se os benefícios fiscais. Já nos Países Baixos, os interessados terão de desembolsar, no mínimo, 29.900 €, muito provavelmente o preço aproximado que será pedido noutros mercados europeus, incluindo no nosso.