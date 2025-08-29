Ford F-150 Lightning no “top-5” do Inferno Verde
A Ford anunciou a conquista de outro marco histórico no Nürburgring-Nordschleife, Alemanha. E conseguiu-o com F-150 Lightning SuperTruck, o quinto protótipo mais rápido de sempre na volta ao Inferno Verde, resultado que demonstra as potencialidades tanto do automóvel norte-americano como deste tipo de motorizações.
Depois de ter revelado que a SuperVan 4.2 tinha entrado para o “top-10” dos modelos mais velozes de sempre no circuito com 20,832 km de extensão e 154 curvas situado na montanha de Eifel, a Ford, recorrendo outra vez ao piloto francês Romain Dumas ao volante, conseguiu que o F-150 Lightning SuperTruck cumprisse a volta em 6.43,482 m, registo obtido no mesmo dia em que o SuperVan 4.2 foi cronometrado em 6.48,393 m e garantiu uma posição no “top-10” da categoria. Porém, a proeza da “pick-up” foi comunicada apenas agora.
Como os dois automóveis ainda são protótipos, não foram sujeitos a verificações de homologação, mas todas as voltas foram certificadas por notários e equipamentos calibrados especificamente, de acordo com os padrões oficiais do Nürburgring-Nordschleife.
Para Mark Rushbrook, diretor da Ford Performance, estes resultados validam os esforços da marca norte-americana no desenvolvimento de desportivos 100% elétricos. E também adiantou que todos os conhecimentos adquiridos durante os dois programas cumpridos Inferno Verde serão transferidos para os futuros automóveis de produção em série.
“O Nordschleife é ‘brutal’. Tem o cognome de Inferno Verde por alguma razão. Este circuito é capaz de ‘partir’ tudo o não seja à prova de bala. Se os nossos sistemas sobreviveram a este castigo, estão preparados para superarem todos os desafios”, exclamou Rushbrook. “E cada progresso conseguido segue diretamente para os carros conduzidos pelos nossos clientes. Tudo o que aprendemos sobre a aerodinâmica nestas curvas permitirá que o F-150 Lightning seja ainda mais eficiente na estrada. Os sistemas que mantiveram as nossas baterias em funcionamento durante seis minutos neste ‘inferno’? Seguramente, também vão funcionar sempre que os automóveis ficarem presos no trânsito do verão. Estas voltas insanas ensinam-nos o que aprendemos em mais lado nenhum. Assim, todos os minutos nesta pista tornam os Ford cada vez melhores”, concluiu.
