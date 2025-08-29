Ford F-150 Lightning no “top-5” do Inferno Verde

A Ford anunciou a conquista de outro marco histórico no Nürburgring-Nordschleife, Alemanha. E conseguiu-o com F-150 Lightning SuperTruck, o quinto protótipo mais rápido de sempre na volta ao Inferno Verde, resultado que demonstra as potencialidades tanto do automóvel norte-americano como deste tipo de motorizações.









Depois de ter revelado que a SuperVan 4.2 tinha entrado para o “top-10” dos modelos mais velozes de sempre no circuito com 20,832 km de extensão e 154 curvas situado na montanha de Eifel, a Ford, recorrendo outra vez ao piloto francês Romain Dumas ao volante, conseguiu que o F-150 Lightning SuperTruck cumprisse a volta em 6.43,482 m, registo obtido no mesmo dia em que o SuperVan 4.2 foi cronometrado em 6.48,393 m e garantiu uma posição no “top-10” da categoria. Porém, a proeza da “pick-up” foi comunicada apenas agora.

Como os dois automóveis ainda são protótipos, não foram sujeitos a verificações de homologação, mas todas as voltas foram certificadas por notários e equipamentos calibrados especificamente, de acordo com os padrões oficiais do Nürburgring-Nordschleife.









Para Mark Rushbrook, diretor da Ford Performance, estes resultados validam os esforços da marca norte-americana no desenvolvimento de desportivos 100% elétricos. E também adiantou que todos os conhecimentos adquiridos durante os dois programas cumpridos Inferno Verde serão transferidos para os futuros automóveis de produção em série.