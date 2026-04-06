Ford GT: recordes no Nordschleife

A Ford Racing, para ponto final apoteótico na história da segunda geração do GT, desenvolveu versão muito especial de desportivo que tem estatuto de ícone há mais de 50 anos – recebeu mesmo o nome do carro com que a marca norte-americana ganhou a edição de 1967 das 24 Horas de Le Mans (Mk IV). Esta máquina com produção limitada a 67 exemplares é o expoente máximo da engenharia do fabricante de Dearborn, Detroit, EUA, aplicada a uma máquina de competição, já que nenhuma das unidades da série dispõe de homologação para estrada.









O Mk IV desenvolvido em parceria com a canadiana Multimatic é a expressão mais extrema da segunda geração do GT, tratando-se, por isso, de carro pensado apenas para as pistas e as “performances”, o que permitiu renunciar ao conforto, ao controlo das emissões poluentes e, ainda, às preocupações associadas às exigências ou necessidades da condução quotidiana. E, assim, criou-se carro capaz de “atacar” o lendário Nordschleife, no Nürburgring, Alemanha, e registar um tempo entre os três mais rápidos de sempre neste circuito, com 20,832 km (e mais de 150 curvas!) em 6.15,977 m. Mais velozes, apenas o Porsche 919 Hybrid Evo (5.19,546 m) e o Volkswagen ID. R (6.05,336 m). Entre os automóveis de produção em série, Mercedes-AMG One primeiro no “ranking”, com 6.29,090 m.





O GT Mk IV conseguiu, ainda assim, dois recordes mediáticos: nunca um automóvel com motor de combustão interna tinha percorrido o Nordschleife tão depressa e o desportivo da Ford é, igualmente, o carro norte-americano mais rápido de sempre na pista com o cognome de Inferno Verde! Este carro será vendido apenas a clientes selecionados e integra programa que propõe experiências exclusivas em pista, obviamente com apoio da equipa técnica da divisão desportiva da marca da oval azul.









Aos comandos do Ford GT Mk IV, piloto que conhece bem todos os “segredos” do Nordschleife, o belga Frédéric Vervisch. 39 anos (compete com um Mustang GT3 Evo da equipa Ford Racing no IMSA, o campeonato norte-americano de resistência, e venceu as 24 Horas de Nürburgring em 2019 e 2022).







