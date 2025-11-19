Ford produz último Focus

Produção do compacto da marca da oval azul chegou, oficialmente, ao fim. Na carreira deste automóvel, que começou em 1998, existiram quatro gerações.









A Ford produziu a última unidade do Focus. A produção do compacto lançado, originalmente, em 1998 chega, assim, ao fim. A marca da oval azul já tinha anunciado este epílogo, mas agora é oficial: a história do sucessor do icónico Escort termina, depois de 27 anos e quatro gerações. O exemplar "comemorativo", de cor branca, saiu das linhas de montagem da fábrica de Saarlouis, Alemanha





A confirmação foi transmitida por responsável do departamento de comunicação da Ford Europa ao "website" Motor1: "Confirmo que o último Focus foi produzido na sexta-feira, dia 14. Tratou-se de um 'hatchback' branco com 5 portas". Esta notícia surge menos de dois meses depois do anúncio do fim da produção da versão mais desportiva do compacto (ST).









Nos últimos anos, recorda-se, este é já o quarto nome a desaparecer do catálogo da Ford. Esta "vaga" teve início em 2020, com o Ka, seguindo-se, em 2022, o Mondeo e, depois, em 2023, o Fiesta. E, assim, além da gama extensa de comerciais ligeiros, a Ford, no mercado europeu, propõe apenas Sport Utility Vehicles (SUV) e o desportivo Mustang.



