Ford produz último Focus
- João Isaac
- há 3 horas
- 1 min de leitura
Produção do compacto da marca da oval azul chegou, oficialmente, ao fim. Na carreira deste automóvel, que começou em 1998, existiram quatro gerações.
A Ford produziu a última unidade do Focus. A produção do compacto lançado, originalmente, em 1998 chega, assim, ao fim. A marca da oval azul já tinha anunciado este epílogo, mas agora é oficial: a história do sucessor do icónico Escort termina, depois de 27 anos e quatro gerações. O exemplar "comemorativo", de cor branca, saiu das linhas de montagem da fábrica de Saarlouis, Alemanha
A confirmação foi transmitida por responsável do departamento de comunicação da Ford Europa ao "website" Motor1: "Confirmo que o último Focus foi produzido na sexta-feira, dia 14. Tratou-se de um 'hatchback' branco com 5 portas". Esta notícia surge menos de dois meses depois do anúncio do fim da produção da versão mais desportiva do compacto (ST).
Nos últimos anos, recorda-se, este é já o quarto nome a desaparecer do catálogo da Ford. Esta "vaga" teve início em 2020, com o Ka, seguindo-se, em 2022, o Mondeo e, depois, em 2023, o Fiesta. E, assim, além da gama extensa de comerciais ligeiros, a Ford, no mercado europeu, propõe apenas Sport Utility Vehicles (SUV) e o desportivo Mustang.
“Sempre competimos nos segmentos mais importantes do mercado automóvel, o que não funcionou muito bem com Mondeo, Focus e Fiesta. Eram apreciados por muitos clientes, mas nunca conseguiram atingir patamares de vendas que justificassem mais investimentos, ao contrário do que acontece, por exemplo, com os comerciais ligeiros", disse Jim Farley, administrador-delegado da Ford, numa entrevista de 2024 à publicação britânica CAR.
Comentários