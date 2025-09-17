Ford vai demolir sede histórica

A Ford prepara-se para a demolir a estrutura icónico que serviu de quartel-general mundial da companhia desde 1956. A marca da oval azul prepara-se para substituí-la por edifício duas vezes maior e mais moderno e, sobretudo, funcional.









O histórico edifício forrado a vidro que serve de sede mundial à Ford, em Dearborn, subúrbio de Detroit no estado do Michigan, EUA, desde a inauguração em 1956, tem os dias contados! Durante os próximos 18 meses, a estrutura será demolida e substituída por edifício novo, com o dobro do tamanho e mais moderno e funcional que já está erigido na mesma zona.





A famosa “casa de vidro” da Ford tem 12 andares que recebiam, até muito recentemente, cerca de 2 mil funcionários. A estrutura ocupa uma área total de cerca de 93 mil metros quadrados. A nova sede da Ford terá apenas quatro andares, mas a área de trabalho, na verdade, é duas vezes maior. Está situada no mesmo local do antigo Centro de Desenvolvimento de Produtos, que a Ford inaugurou em 1953.









O espaço novo já recebeu os primeiros funcionários, mas a conclusão dos trabalhos está prevista apenas para 2027. Porém, a Ford espera que todas as suas equipas estejam a trabalhar nas instalações a partir de novembro. Recorde-se que no “campus” de Dearborn, atualmente, trabalham cerca de 14.000 pessoas.



