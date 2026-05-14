Galp: carregador de 480 kW em Lisboa
- Pedro Junceiro
- há 6 horas
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A Galp inaugurou em Lisboa, na Calçada de Carriche, um novo “hub” de carregamento ultrarrápido de baterias de automóveis elétricos, reforçando, assim, a expansão da sua infraestrutura no nosso País. O espaço integra um carregador de 480 kW e outro de 120 kW, o que representa uma capacidade instalada de 600 kW.
Este ponto de carregamento novo representa a instalação do primeiro equipamento de 480 kW em Portugal - é capaz de carregar até quatro carros em simultâneo, todos com potências elevadas, e complementa-o um segundo carregador que permite abastecer mais dois automóveis, elevando para seis o número total de lugares disponíveis.
Localizado numa das principais artérias rodoviárias da capital, este “hub” foi integrado numa área de serviço redesenhada para a mobilidade elétrica, oferecendo condições reforçadas de comodidade e segurança, incluindo cobertura para proteção climática, iluminação otimizada, sistema de videovigilância (CCTV) e terminal de pagamento integrado.
A implementação da infraestrutura implicou, ainda, a desativação de ilhas de combustíveis tradicionais, refletindo a reorientação estratégica da Galp no contexto da transição energética e da crescente eletrificação do automóvel. A rede de mobilidade elétrica da empresa registou 2,1 milhões de sessões de carregamento na Península Ibérica durante o ano passado, número que representou um recorde novo. Este crescimento acompanha a expansão da infraestrutura, que deverá ultrapassar as 9000 tomadas em 2026, incluindo públicas e privadas, com os carregadores rápidos e ultrarrápidos a corresponderem a cerca de 20%.
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