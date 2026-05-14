Galp: carregador de 480 kW em Lisboa

A Galp inaugurou em Lisboa, na Calçada de Carriche, um novo “hub” de carregamento ultrarrápido de baterias de automóveis elétricos, reforçando, assim, a expansão da sua infraestrutura no nosso País. O espaço integra um carregador de 480 kW e outro de 120 kW, o que representa uma capacidade instalada de 600 kW.









Este ponto de carregamento novo representa a instalação do primeiro equipamento de 480 kW em Portugal - é capaz de carregar até quatro carros em simultâneo, todos com potências elevadas, e complementa-o um segundo carregador que permite abastecer mais dois automóveis, elevando para seis o número total de lugares disponíveis.

Localizado numa das principais artérias rodoviárias da capital, este “hub” foi integrado numa área de serviço redesenhada para a mobilidade elétrica, oferecendo condições reforçadas de comodidade e segurança, incluindo cobertura para proteção climática, iluminação otimizada, sistema de videovigilância (CCTV) e terminal de pagamento integrado.







