Gamma: Lancia tem novo C-SUV

A Lancia revelou as primeiras imagens oficiais do Gamma, automóvel que marca o regresso de uma das designações históricas da marca italiana sob a forma de um C-SUV com silhueta do tipo “fastback”, integrado na nova etapa de reestruturação da gama. Originalmente, a marca italiana utilizou este nome de 1976 e 1984 numa berlina e num coupé desenhados pela Pininfarina.





Com 4,67 m de comprimento, 1,89 m de largura e 1,66 m de altura, o Gamma posiciona-se no segmento C, competindo diretamente com diversos automóveis de marcas que também são propriedade da Stellantis, casos de Peugeot 3008, Opel Grandland ou Jeep Compass. O novo carro assenta na plataforma STLA Medium e será exclusivamente proposto com motorizações eletrificadas.

A gama arranca com uma versão híbrida de 145 cv, para a qual a Lancia anuncia uma autonomia superior a 1000 km, sendo complementada por versões elétricas com diferentes níveis de potência e autonomia. A versão de acesso debita 230 cv e permite cerca de 540 km de condução entre recargas, segue-se uma versão de 245 cv com uma autonomia aproximada de 740 km e, no topo da gama, surge uma versão com 375 cv e quatro rodas motrizes, que é capaz de percorrer até 675 km.







