Geely Auto em Portugal

A Caetano Auto, na oitava edição do Ecar Show, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, introduziu marca nova, também de origem chinesa, no mercado português. Trata-se da Geely Auto, empresa de Guangzhou que está cotada na bolsa de Hong Kong e integra o consórcio proprietário de Zeekr, Lynk & Co e Proton, entre outras divisões automóveis. Para o arranque das operações no nosso País, Starray EM-i e E5. Um híbrido Plug-In e um elétrico.









O ano passado, a Geely Auto vendeu 3.024.567 automóveis, mais 30% do que em 2024, com 55,8% classificados como New Energy Vehicles (NEV), a categoria que integra os carros com motorizações eletrificadas (e, neste caso, o crescimento na procura foi ainda mais expressivo, atingindo os 90%). Na Europa, a marca está em processo de expansão, encontrando-se já em mais de dezena e meia de países. E, para conseguir impor-se num mercado cada vez mais competitivo (e “povoado”!), o fabricante privilegia, sobretudo, o conforto, a segurança (os dois carros à venda em Portugal receberam cinco estrelas do Euro NCAP) e a tecnologia.









Geely Starray EM-i

O Sport Utility Vehicle (SUV) mede 4,740 m de comprimento e 2,755 m entre eixos, e tem mala com 528 litros de capacidade. O Starray EM-i concorre na categoria de Toyota RAV & Cia., e dispõe de tecnologia híbrida Plug-In com motor de 4 cilindros e 1,6 litros a gasolina, com 99 cv, e motor elétrico de 218 cv alimentado por bateria com 18,4 kWh de capacidade. A autonomia do programa de condução elétrico, de acordo com a marca, é de 83 km. O sistema permite carregamentos com corrente contínua (até 30 kW) e corrente alternada (até 6,6 kW).

Para o Starray EM-i com 262 cv, a Geely Auto reivindica 0-100 km/h em 8 segundos, velocidade máxima de 170 km/h e consumo médio de 2,4 l/100 km, o que significa 54 g/km de emissões de CO2. À venda em Portugal por 36.408 € (29.000 €+IVA), na versão Pro.









Geely E5

O E5 tem, também, o formato automóvel da moda e assenta em base derivada da plataforma do Starray, a GEA (ou Global Intelligent New Energy Architecure). Neste SUV com tração dianteira, motor elétrico com 218 cv e 320 Nm, e bateria com 60,2 kWh de capacidade. Segundo com a Geely Auto, e de acordo com a norma WLTP, a autonomia é de até 430 km. O sistema admite alimentação com corrente contínua (até 120 kW) e corrente alternada (até 11 kW).