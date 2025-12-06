Genesis GV60 Magma oficialmente apresentado

A Genesis, divisão de luxo da Hyundai, apresentou, finalmente, o prometido GV60 Magma. Esta versão de topo do Sport Utility Vehicle (SUV) tem a mesma base dos “primos” Hyundai Ioniq 5 N e Kia EV6 GT, a plataforma E-GMP, e introduz a série de carros orientadas para as “performances” planeada por fabricante que competirá no Mundial de Resistência (WEC) a partir de 2026.









O primeiro Magma da Genesis, com os desportivos da Hyundai e da KIA, também partilhas muitas características e especificações técnicas, destacando-se os dois motores. O rendimento combinado é de 610 cv e 740 Nm. Através do modo Boost, que está disponível só durante 15 s, 650 cv e 790 Nm sob o pé direito.

A Genesis anuncia uma velocidade máxima de 264 km/h e uma aceleração de 0 a 200 km/h em 10,9 s. O SUV tem bateria com 84 kWh de capacidade, o que permite prometer uma autonomia de até 448 km. Como os outros desportivos elétricos do consórcio, o GV60 Magma tem sistema para simulação de passagens de caixa de velocidades e modo de condução “Drift”.







