Governo anuncia apoios à Autoeuropa

A Volkswagen Autoeuropa e o Governo português assinaram uma declaração conjunta de intenções que confirma a produção, a partir de 2027, do citadino elétrico antecipado pelo estudo ID. EVERY1 na fábrica portuguesa do consórcio alemão. Reconhecendo a importância excecional do projeto para as exportações do país, o estado anunciou a concessão de apoios de 30 milhões de euros. E também está previsto o alargamento de diversas áreas de produção da infraestrutura em Palmela, de forma a prepará-la para a produção de dois automóveis (soma-se o T-Roc, modelo que também tem geração nova na rampa de lançamento).









A escolha da Autoeuropa como local de produção para o futuro elétrico acessível da Volkswagen – a expectativa é de preços a partir de 20.000 € – foi anunciada em março e reconfirmada agora, por via da assinatura da declaração conjunta entre a Volkswagen Autoeuropa e o Governo em encontro que teve as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

O Grupo Volkswagen esteve representado por Christian Vollmer, membro da Comissão Executiva, e Thomas Hegel Gunther, Diretor-Geral da Volkswagen Autoeuropa, que destacaram a importância da unidade portuguesa no plano estratégico do fabricante alemão.

“A decisão do Grupo Volkswagen de produzir aqui, em Palmela, o novo modelo 100% elétrico, num investimento industrial de grande relevância, confirma a confiança na equipa da Volkswagen Autoeuropa, que está de parabéns. Este investimento é também um sinal de confiança em Portugal. É uma decisão que coloca o país na linha da frente da mobilidade elétrica e acelera a nossa transição energética”, afirmou Manuel Castro Almeida, que anunciou o investimento de 30 milhões de euros no processo de produção do “derivado” do ID. EVERY1.





Hegel Gunther

Hegel Gunther, responsável máximo da fábrica de Palmela, assinalou a importância do momento para a empresa. “Com a assinatura deste documento, damos mais um passo firme rumo ao futuro, formalizando o compromisso com o projeto de produção em Palmela do novo modelo elétrico de entrada na gama da Volkswagen”, afirmou, sublinhando a importância deste automóvel no plano de produto da marca. “Este veículo desenvolvido e produzido na Europa tornará a mobilidade elétrica mais acessível para os consumidores europeus”, complementou.

Sem destoar da tónica positiva generalizada, Christian Vollmer, do Grupo Volkswagen, salientou o papel central da Autoeuropa na estratégia de eletrificação do grupo, caracterizando-os como “uma demonstração da determinação da Volkswagen em liderar a transformação da indústria automóvel. Ao investir em tecnologia e em processos de produção sustentáveis em Palmela, estamos a reforçar a nossa estratégia: oferecer inovação que impulsiona a eficiência, a qualidade e a responsabilidade ambiental”.

O T-Roc novo, cuja revelação oficial está para breve, manterá a sua produção na fábrica de Palmela, sendo visto como fundamental para o sucesso da Volkswagen na Europa. Ainda na geração atual, o SUV foi o automóvel da marca alemã mais vendido durante o primeiro semestre de 2025, com mais de 106.000 unidades registadas, de acordo com dados da consultora JATO Dynamics.









Fábrica mais eficiente

O dia também ficou marcado pelo arranque de produção da nova Prensa XL, um marco importante na modernização e no aumento da produtividade da Volkswagen Autoeuropa, e pela visita à obra da nave da pintura nova, que representa um dos maiores investimentos da empresa na caminhada para a descarbonização e que prevê a redução de 100% nas emissões de CO2 nesta área (em comparação com a atual instalação utilizada para a pintura), cuja conclusão das obras está prevista para o final de 2027.

A Volkswagen Autoeuropa tem vindo a cumprir um processo de modernização de vários processos, visando a melhoria da eficiência da infraestrutura, num valor total de investimento que rondará os 300 milhões de euros.









Nove modelos elétricos até 2027

O lançamento do citadino elétrico de 20.000 € faz parte do plano da Volkswagen de lançamento de nove automóveis novos até 2027, incluindo quatro elétricos assentes na plataforma modular elétrica (MEB+) com tração dianteira.

Embora os dados técnicos do automóvel de produção em série continuem por anunciar, o protótipo ID. EVERY1 tem motor elétrico com 95 cv (70 kW). Em termos de dimensões, este carro situar-se-á um pouco abaixo do Polo, com 3,880 m de comprimento, prometendo-se habitabilidade generosa para quatro ocupantes e bagageira com 305 litros de capacidade.