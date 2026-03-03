Helicóptero Airbus-Mercedes!

A Airbus Corporate Helicopters (ACH) e a Mercedes-Benz associaram-se para o desenvolvimento do ACH145 Mercedes-Benz Edition, helicóptero com desenho e equipamentos reminiscentes dos automóveis da marca alemã!









Ativa desde 2010, esta colaboração entre dois gigantes da indústria europeia originou a entrega de 26 unidades do ACH145 Mercedes-Benz Style que antecedeu a aeronave de asa rotativa nova, naquela que foi primeira aproximação da Mercedes-Benz à Airbus. A apresentação do modelo realizou-se em São Paulo, Brasil, cidade entre as metrópoles mundiais com maior concentração de helicópteros particulares.

Em 2021, as empresas renovaram e reforçaram a parceria, para integração da filosofia de desenho mais moderna do fabricante de automóveis baseado em Estugarda, Alemanha, a “Sensual Purity” aplicada no desenho do ACH145 Mercedes-Benz Edition, helicóptero proposto com configurações de quatro a oito lugares e seis conceitos de estilo, para uma experiência a bordo muito personalizada.



