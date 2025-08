Honda atualiza Civic de 2021

Automóvel com que a marca japonesa concorre no segmento dos compactos (médio-inferior ou C) submetido a modernização que beneficiou o exterior e o interior. Motorização híbrida não recebeu modificações.









A Honda atualizou o automóvel mais icónico da gama, o Civic, de forma a dotá-lo de “design” exterior e interior mais moderno. De acordo com a marca japonesa, a modernização realizada a meio do ciclo de vida desta 11.ª geração, que surgiu no mercado em 2021, é suportada pelo “feedback” positivo e negativo dos clientes. A motorização híbrida e:HEV não foi apresenta qualquer alteração.





Exteriormente, no Honda Civic, destaca-se o “design” novo das grelhas dianteiras superior e inferior, com acabamento em preto brilhante, que garantem identidade mais desportiva ao automóvel. O para-choques dianteiro, também redesenhado, conta com “spoiler” novo na cor da carroçaria. As jantes de 18’’, novas, passam a podem receber acabamento polido ou preto, consoante a versão.









Independentemente do nível de equipamento, o Civic “perde” os vulgares faróis de nevoeiro, devido à adoção de grupos óticos com tecnologia LED melhorada, o que permitiu depurar a imagem da frente. O catálogo passa a incluir a pintura Seabed Blue, que é inédita e substitui o Premium Crystal Blue. Todas as cores conhecidas continuam disponíveis.