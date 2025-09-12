Honda Civic Type R: as estradas recomendadas!

A Honda apresentou a lista das estradas desafiantes recomendadas para que os condutores dos Civic Type R desfrutarem das competências dinâmicas do desportivo, publicando-as em “site” desenvolvido “à medida”, com mapa interativo e mais de 120 percursos em 25 países – entre as estradas indicadas pela marca, uma é portuguesa, e não é mais vezes destacada em listas do género!









O guia “Honda Dream Drives” foi elaborado pela própria marca, com o contributo de diversos especialistas em automobilismo, entusiastas da condução e proprietários do Civic Type R em toda a Europa, que partilharam centenas de estradas e percursos. E a sugestão para Portugal escapa aos clichés da Estrada Nacional 2 (N2) e da Estrada Nacional 222 (Douro Vinhateiro). A proposta denominada Praias do Alentejo e Algarve, tem cerca de 170 km e liga Vila Nova de –Milfontes, no litoral alentejano, a Vila Nova de Cacela, na costa

algarvia.





O mapa interativo está disponível em https://www.hondadreamdrives.com/

Outros percursos recomendados pela Honda são icónicos, como a Stelvio Pass, em Itália, ou a Transfagarașan, na Roménia. Somam-se, entre muitas outras, a Káli-medence, na Hungria, e Pianezze, em Itália. As estradas foram organizadas de forma temática (paisagística, costeira, “cross-country” e montanhosa), e compatibilidade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto em dispositivos móveis melhora a experiência de utilização.









Mais 15 unidades em Portugal

Este anúncio da Honda Dream Drives coincide com a disponibilidade de mais 15 Civic Type R. O desportivo chegou ao nosso País em 2023 e as unidades com destino a Portugal esgotaram rapidamente, mas a Honda Portugal Automóveis garantiu, junto da “casa-mãe”, estes carros adicionais. Este modelo, recorda-se, tem motor 2.0 Turbo com 329 cv/420 Nm, caixa manual de 6 velocidades e tração dianteira, e é capaz de 0-100 km/h em 5,4 s e 275 km/h.