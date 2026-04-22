Honda e:Ny1 em fim de ciclo

O Honda e:Ny1 está a entrar na fase final do seu ciclo de vida comercial na Europa, tendo já sido removido dos configuradores “online” da marca japonesa em diversos mercados da região. Em Portugal, mesmo encontrando-se fora do configurador oficial na Internet, o carro continua ainda disponível por encomenda.









Lançado em 2023 como o segundo automóvel elétrico da marca na Europa, depois do Honda e, o e:Ny1 recorre a plataforma dedicada (e:N Architecture F), posiciona-se no segmento dos “crossovers” compactos e apresenta um motor elétrico de 150 kW (204 cv) alimentado por uma bateria com 62 kWh de capacidade, que permite uma autonomia WLTP até 412 km.

O e:Ny1 foi retirado dos configuradores da Honda em mercados como Reino Unido, Alemanha, Espanha, Suíça e Itália, mantendo-se, para já, disponível em países como França e Áustria. Contactado por E-AUTO, o importador nacional da marca confirma que, apesar da ausência no configurador “online”, o carro pode ainda ser encomendado, mesmo encontrando-se na fase final da sua carreira.