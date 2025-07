Honda Prelude novo tem componentes do Civic Type R

A Honda confirmou que o Prelude, coupé híbrido que será lançado no final deste ano, irá contar com componentes de chassis diretamente retirados do Civic Type R, tornando-se no primeiro modelo de gama mais comum a fazê-lo. Entre os elementos a utilizar está a suspensão dianteira de “pivot” duplo, que contribui para a agilidade dinâmica.









O Prelude de sexta geração assinala o regresso desta denominação histórica à gama de modelos da marca japonesa, apostando em “design” desportivo de estilo coupé (duas portas), mas sem abdicar do sistema híbrido que também se pode encontrar no Civic e:HEV. Porém, a conexão entre os dois modelos será muito mais profunda.

Além da própria configuração do interior, que seguirá bastante a do Civic atual, o Prelude contará com uma série de componentes mecânicos até aqui utilizados unicamente no Civic Type R, o mais extremo dos modelos desportivos compactos da companhia japonesa.

O coupé de duas portas irá recorrer ao conjunto de suspensões, alargamentos de vias e travões da Brembo que se podem encontrar no Type R, sendo a primeira vez que um modelo de gama dita comum da Honda recebe a suspensão dianteira de “pivot” duplo, a qual permite transmitir a potência ao asfalto de forma mais eficiente, reduzindo os efeitos de “torque steer”.









Porém, de acordo com a Honda, a suspensão e os travões serão afinados exclusivamente para o Prelude, de forma a não tornar a condução desconfortável. Outra novidade do Prelude está na afinação do sistema motriz híbrido e:HEV com modo Honda S+ Shift, que imita a atuação de uma caixa de velocidades automática para experiência desportiva e entusiasmante.

Mais detalhes do modelo serão anunciados nos próximos meses, incluindo a potência e o consumo. Muito recentemente, o Prelude participou no Festival de Velocidade de Goodwood, em Inglaterra, onde cumpriu a estreia dinâmica na Europa.