Honda Super EV Concept no IAA

A Honda prepara-se para propor citadino elétrico no mercado europeu. Antecipa-o Super EV Concept reminiscente dos “kei cars”, formato muito popular no mercado japonês – os regulamentos limitam o comprimento (até 3,4 m) e a potência (até 68 cv). Estreia no IAA Mobility de Munique, Alemanha, entre os dias 8 e 14.









A Honda prepara citadino elétrico novo para o mercado, que sucederá na gama ao “e” com 3,8 m de comprimento, dois níveis de potência (136 cv e 154 cv) e bateria com 35,5 kWh de capacidade proposta na Europa e no Japão até janeiro de 2024 – depois, devido à autonomia limitada (apenas até 200 a 220 km) e ao preço elevado (cerca de 36.000 € em Portugal), a marca abandonou a produção do automóvel de 2019.

O Super EV Concept com estreia confirmada para o IAA Mobility de 2025, certame em Munique, Alemanha, entre os dias 8 e 14, apresenta-nos o sucessor do Honda e. O automóvel novo é inspirado em formato muito popular no Japão (Kei Car), por dispor de regulamento que impõe limites tanto ao comprimento (até 3,40 m) como à potência (até 68 cv). Na primeira foto, protótipo camuflado no centro de Londres (Reino Unido). Esta categoria, no mercado nipónico, representa cerca de um terço das vendas de automóveis novos. Na Europa, não dispõe de legislação específica, mas o incumprimento das normas de segurança representa restrição importante à vontade de importação manifestada por diversos fabricantes.