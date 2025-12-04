Hongqi: recorde mundial de autonomia
A marca chinesa inscreveu o nome no Livro dos Recordes do Guinnes. Fê-lo com o HS6, Sport Utility Vehicle (SUV) com motorização híbrida Plug-In (PHEV), carro que percorreu 2327 km sem parar para reabastecer o depósito de gasolina e recarregar a bateria! A proeza foi anunciada em publicação na rede social X, na conta do FAW Group, o consórcio proprietário do fabricante especializado em carros de luxo.
O HS6, na China, é vendido com três motorizações, todas PHEV e equipadas com motor 1.5 a gasolina (148 cv), e baterias com 23,9 kWh e 39,5 kWh de capacidade. E propõem-se versões com tração dianteira e 4x4. O automóvel recordista contava com o acumulador de energia e sistema que acionava apenas as rodas dianteiras, precisamente a combinação com mais autonomia – 1840 km, 240 elétricos.
Na tentativa (bem-sucedida) do recorde de autonomia, o Hongqi HS6 deslocou-se de Shangri-La para Guanzhou numa viagem que obrigou à aplicação de todo o tipo de técnicas de condução supereficiente, abordagem conhecida por “hypermiling”. O SUV movimentou-se a baixa velocidade e com as janelas fechadas, e evitando a turbulência do ar das viaturas que o precediam e sem travagens que obrigassem a acelerações. E, assim, “devagar se vai ao longe”!
