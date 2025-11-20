Hyundai: cargas mais rápidas

Para o responsável do novo centro de desenvolvimento técnico da Hyundai na Europa, os carregamentos das baterias têm ser tão rápidos como os reabastecimentos de combustível.









Mais do que as autonomias limitadas, os tempos de carregamento das baterias significam, para muitos condutores, o obstáculo número um à transição para a mobilidade elétrica. Os fabricantes sabem-no e as velocidades das operações são, na verdade, cada vez maiores, suportadas por arquiteturas elétricas que admitem potências maiores.





Ainda assim, em declarações à publicação britânica Auto Express, o responsável máximo do novo centro de desenvolvimento da Hyundai na Europa, Tyrone Johnson, continua-se muito aquém do ideal, dos recarregamentos de baterias tão rápidos como os reabastecimentos dos depósitos de combustível dos automóveis com motores térmicos.









"Os clientes esperam que os recarregamentos das baterias demorem apenas três minutos, como acontece com os depósitos de combustível dos carros com motores de combustão interna", disse Johnson à Auto Express. "Talvez seja mais a perceção do que a realidade, mas os condutores preocupam-se com a ansiedade da autonomia e o risco de precisarem de conduzir mais de 300 km sem aviso prévio. O nosso objetivo é atingirmos a mesma 'velocidade' nas duas operações", disse.



