Hyundai com nova ofensiva de produto na Europa

Responsável máximo da Hyundai no continente europeu reconhece que a sua marca pode melhorar a atual oferta de modelos.









Ainda que, de acordo com os dados da ACEA, a Hyundai tenha acumulado vendas de 425.899 automóveis na União Europeia, Xavier Martinet, número um da marca sul coreana no velho continente, reconheceu que a sua marca pode fazer um trabalho ainda melhor na região, almejando uma maior presença no mercado, objetivo suportado por uma nova ofensiva de produto para os próximos dezoito meses.





Segundo declarações prestadas aos meios de comunicação social na conferência de imprensa anual da Hyundai na Europa, Martinet acredita nas “fundações fortes da Hyundai, mas isso não significa que o trabalho possa abrandar. Acredito que podemos fazer muito melhor do que estamos a fazer agora. A quota de mercado na Europa está abaixo da quota no mercado global, pelo que estamos a tentar investir mais para conseguirmos fazer a diferença. Pretendo aproveitar estas oportunidades", continuou.









Assim, e de acordo com a estratégia de produto prevista, espere-se que já em 2027 todos os modelos atualmente à venda na Europa contem com pelo menos uma versão eletrificada. Outro nome no qual Martinet deposita grandes esperanças é o novo compacto Ioniq 3, modelo 100% elétrico - antecipado pelo estudo Concept Three - que tem apresentação oficial marcada para o próximo mês de abril. Para além deste importante lançamento, o plano de produto da Hyundai inclui igualmente a revelação de novas gerações dos SUV Tucson, Bayon e Kauai, bem como do utilitário i20.



