Hyundai Ioniq 3 em 2026

O Concept Three apresentado pela Hyundai no IAA Mobility de Munique antecipa o 3, o próximo automóvel da submarca de automóveis elétricos Ioniq. Confirmando-se tudo o que apurámos na Alemanha, estreia na Europa em setembro do próximo ano!









A Hyundai não assume o compromisso de propor só automóveis elétricos, mas os diretores do fabricante sul-coreano estão empenhados em contribuírem de forma cada vez mais ativa e efetiva para a democratização da tecnologia de substituição dos motores de combustão interna. E o Concept Three apresentado na Alemanha, no IAA Mobility, confirma-o, por antecipar compacto com lançamento no mercado europeu planeado para setembro de 2026.

O Concept Three, visualmente, sobretudo se observado de perfil, tem forma muito semelhante ao Veloster produzido pela Hyundai de 2011 a 2022, mas o modelo de produção em série, informaram-nos os asiáticos, será menos exuberante do que o “concept” com 4,280 m de comprimento e 2,722 m entre eixos, exceto no interior, que conservará cerca de 90% do que vemos no estudo, de acordo com o diretor da Hyundai na Europa, Xavier Martinet.









O Concept Three, disse-nos o mesmo responsável, é a resposta do fabricante sul-coreano ao aumento da procura de automóveis elétricos acessíveis e compactos, sobretudo entre os clientes particulares. E este “hatchback” tem formato popular na região: 4 portas e 5 lugares. O “spoiler” posterior montado no protótipo otimiza o desempenho aerodinâmico e promove a eficiência energética (menos consumo, mais autonomia). De acordo com Martinet, os particulares correspondem apenas a 12% das vendas da tecnologia e privilegiam os carros mais pequenos, enquanto as frotas, incluindo empresas e os empresários em nome individual, representam 21%, nos cinco mercados principais da região. Combinados, valem uma quota de 15%.





De acordo com o administrador-delegado da Hyundai na Europa, que só não disse a designação do automóvel de produção em série e sorriu quando o confrontamos com o nome “Ioniq 3”, este compacto tem apresentação planeada para a próxima primavera, de forma a entrar no circuito comercial a partir de setembro de 2026. O Concept Three tem faróis ultrafinos e ecrã iluminado na grelha. Os primeiros estão confirmados na versão de produção em série, que este estudo “antecipa a 90%”, a segunda foi projetada só para o “concept”. “A Hyundai, com este carro, posiciona-se no ‘coração’ do mercado europeu e passa contar com gama muito completa de elétricos”, disse, ainda, o “patrão” da divisão do fabricante sul-coreano. O Hyundai Ioniq 3 “arruma-se” entre Kauai EV (35.700 €) e Ioniq 5 (43.850 €) e é o quarto carro da submarca (somam-se o Ioniq 6 e o Ioniq 9).







