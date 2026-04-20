Hyundai IONIQ 3 no segmento B

A Hyundai tem automóvel elétrico novo muito importante para as suas ambições de crescimento na Europa. Cham-se IONIQ 3 e integra uma gama de carros com a tecnologia que coexiste com uma gama de carros com mecânicas de combustão – na prática, trata-se da alternativa interna ao i20, uma vez que ambos partilham o formato de berlinas de 5 portas!









Baseado na E-GMP, a plataforma do consórcio sul-coreano dedicada a automóveis elétricos, o IONIQ 3 tem arquitetura de 400 V, motor dianteiro e tração dianteira. Na gama, duas baterias, com 42,2 kWh de capacidade (até 335 km de autonomia) e 61 kWh (até 490). km. O carregamento rápido (corrente contínua) permite recuperar o armazenamento de energia nos acumuladores de 10% para 80% em cerca de 0h29, mas também aceita carregamentos com corrente alternada, com potências até 22 kW.

O IONIQ 3 é proposto com dois níveis de potência: 135 cv (Standard Range) e 147 cv (Long Range). Para as duas motorizações, o binário máximo anunciado é de 250 Nm. A velocidade máxima, para proteção da autonomia, está limitada a 165 km/h. Para a aceleração 0-100 km/h, a Hyundai anuncia 9,0 segundos a 9,6 segundos, dependendo da versão.









O IONIQ 3 é apresentado como “Aero Hatch”, por associar o formato de “hatchback” à eficiência aerodinâmica (Cd de 0,263) O segmento B da Hyundai estreia a linguagem de design “Art of Steel” – superfícies simples combinadas com elementos que originam tensão visual. A assinatura luminosa com tecnologia pixel encontra-se entre os elementos distintivos e tem detalhes tão diferenciadores como a representação da letra “H” em código Morse na dianteira.





A Hyundai, para o IONIQ 3, também aposta no potencial de personalização, propondo-se diversas combinações de cores exteriores, jantes de 16 a 19’’ e versão desportiva N Line com elementos de inspiração mais desportiva.









No interior, a distância entre eixos de 2,680 m e o piso plano maximizam o espaço. O sistema multimédia comanda-se num ecrã (tátil) de grandes dimensões, e existem diversos comandos físicos para o controlo de funções essenciais. A mala tem 440 litros de capacidade, somando-se os 119 litros na Megabox sob o piso de carga.







