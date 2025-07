Hyundai IONIQ 5 ganha argumentos

A Hyundai confirmou a primeira atualização do IONIQ 5 apresentado em 2021. Na lista de novidades, extensa, sobressai, sobretudo, a mudança de bateria. Na gama nova, duas à disposição, com 63 kWh e 84 kWh de capacidade, enquanto a versão que saiu de cena tinha somente uma, com 77,4 kWh de capacidade. E isto permite à marca reivindicar, por exemplo, progresso na autonomia, com a promessa de até 784 km. Preços a partir de 43.000 € para clientes particulares (e 29.990 €+IVA para Empresários em Nome Individual e Empresas).









A Hyundai, nas vendas de automóveis elétricos, recomenda-se, com a introdução do Inster na origem deste sucesso. Considerando apenas esta tecnologia, a marca sul-coreana, nos primeiros seis meses do ano, posicionou-se em 11.ª nas vendas, com 616 unidades matriculadas, registo que corresponde a crescimento de 58,8% no frente a frente com o período homólogo de 2024. Contabilizando todos os tipos de motorizações, resultados menos positivos: descida para 14.ª na tabela, quebra de 16,7% na procura – e o mercado nacional aumentou 6,5% e a procura de carros elétricos 30,2%.

Os números, muitas vezes, admitem interpretações… Aqui, importa a da Hyundai, que não é diferente da anunciada pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), mas reivindica aumento de 29% acima do crescimento na procura de elétricos. E, isto, independentemente do canal de vendas. No Inster, o compacto da gama, os particulares representaram 57% dos negócios, de janeiro a junho, o deve destacar-se, devido à dependência dos Empresários em Nome Individual e das Empresas.









E é neste contexto que a Hyundai introduz a primeira atualização do IONIQ 5, carro com 4,665 m de comprimento e 3,000 m entre eixos que o representante nacional do fabricante sul-coreano introduziu em Portugal durante 2021. No automóvel que estreou a E-GMP, plataforma com arquitetura elétrica de 800 V, novidade revelante nas baterias de iões de lítio, com a substituição da de 77,4 kWh de capacidade por dois acumuladores, com 63 kWh e 84 kWh de capacidade. A primeira encontra-se somente na versão Premium, recebe o nome de Standard Range, tem 170 cv e 350 Nm e permite até 440 km entre recargas, de acordo com o ciclo combinado WLTP. Já a segunda é proposta com os níveis de equipamento Premium Plus, Vanguard e Vanguard, conta com motor mais possante (229 cv e 350 Nm) e admite até 570 km de autonomia – 784 km em cidade, devido à capacidade excecional do sistema de recuperação de energia durante as desacelerações e travagens… –, apresentando-se equipada com jantes de 20’’.





Independentemente da versão do IONIQ 5, tração traseira e hipótese de recuperar até 350 km de autonomia em 18 minutos, dispondo de acesso a terminal de carga ultrarrápido (potência de 350 kW). A Hyundai, para o Premium, reivindica arranque 0-100 km/h em 8,5 s. Para os modelos Premium Plus, Vanguard e Vanguard Plus, a promessa é de 7,5 s. Já a velocidade máxima está limitada, eletronicamente, a 180 km/h.









Os IONIQ 5, como os demais automóveis novos da Hyundai, dispõem de garantias de sete anos com quilometragem ilimitada, com os modelos elétricos da empresa a beneficiarem, ainda, de proteção extra para os principais elementos do sistema, nomeadamente as baterias, de oito anos/160.000 km. Adicionalmente, propõe-se o “Blue e-mobility”, um programa específico para o mercado português que tem o objetivo de facilitar a compra e a utilização dos automóveis com motores elétricos em vez de térmicos, por combinar diversos pacotes de serviços “à medida”.

Esta atualização aumenta a competitividade do IONIQ 5 por também modernizar a imagem (exterior, interior) e introduzir novidades importantes na área tecnológica, a maioria pensadas para a otimização das experiências de condução e utilização. Este Hyundai, para apresentação mais dinâmica e aerodinâmica de nível superior, tem “spoiler” traseiro maior (50 mm), jantes de 19’’ ou 20’’, e limpa-vidros traseiro, entre outros equipamentos. A consola central deslizante recebe comandos físicos na parte superior para acessos rápidos a diversas funções de bordo e o carregador sem fios de “smartphones” foi reposicionado, apresentando, também, na parte de cima desta “Universal Island”. E a marca também modernizou (ou reorganizou…) a climatização, o sistema multimédia e, ainda, o “software” para atualização remota dos principais recursos eletrónicos do automóvel, nomeadamente os dispositivos de segurança.