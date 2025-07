Hyundai Ioniq 6 N: primeiras imagens!

A Hyundai, depois da história do sucesso do Ioniq 5 N, apresenta-nos o segundo automóvel elétrico da divisão de desportivos. Chama-se Ioniq 6 N, combina dois motores que geram 650 cv e 770 Nm, estima-se que acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 3,5 s, associando o modo N Grin Boost ao programa Launch Control, e é capaz de quase 260 km/h de velocidade máxima!

A Hyundai, na edição deste ano do Festival de Velocidade de Goodwood, certame que decorre até domingo na região do West Sussex, em Inglaterra, tem desportivo novo, o segundo automóvel elétrico da divisão N. O Ioniq 6 N soma-se ao Ioniq 5 N apresentado em 2023, também no encontro britânico, e tem muitos componentes específicos, todos funcionais e importantes para a dinâmica e as “performances”, das jantes de 20’’ à grelha ativa, dos guarda-lamas alargados (30 mm) ao “spoiler” traseiro do tipo “swan neck” para mais estabilidade a alta velocidade.

O aerodinâmico Ioniq 6 N “esconde” uma configuração elétrica idêntica à do bem-sucedido Ioniq 5 N: dois motores elétricos alimentados por bateria com 84 kWh de capacidade. O sistema rende 650 cv e 770 Nm, o que permite antecipar arranques de 0 a 100 km/h em cerca de 3,5 s (a marca não anunciou o registo definitivo, uma vez que o modelo está ainda em processo de homologação, mas há registo para a velocidade máxima: 257 km/h!).

Entre as novidades introduzidas pelo Ioniq 6 N, o pré-condicionamento térmico da bateria em função do modo de condução (Drag, Sprint ou Endurance), a geometria da suspensão, a diversidade de definições de controlo do programa de “drift”, ou a sonoridade artificial de motor inspirada no mundo da competição. E a distribuição das passagens de caixa “simuladas” do programa N eShift foi melhorada e ganhou passagem extra que é inserida antes de atingido o limite legal de velocidade. Tudo em benefício do prazer máximo na condução.