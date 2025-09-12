IAA Mobility: carrinha elétrica na Skoda

O Vision O com 4,85 m de comprimento antecipa a próxima geração do Octavia, o “best-seller” da Skoda, terceira marca mais vendida na Europa durante o primeiro semestre do ano, e a carrinha elétrica prometida em 2023. Versão de produção em série apenas em 2027 ou 2028, disse-se no IAA Mobility de Munique, Alemanha.









A Skoda, em abril de 2023, comprometeu-se com a introdução de seis automóveis elétricos em cinco anos e, nesse plano, encontravam-se tanto o Epiq apresentado na forma quase definitiva no IAA Mobility como a carrinha antecipada pelo estudo Vision O. No entanto, se o primeiro tem estreia no mercado europeu marcada para 2026, o segundo ficará disponível mais tarde do que o previsto (também em 2026). A marca do Grupo Volkswagen, reagindo ao abrandamento da procura, atualizou o programa… E, assim, de acordo com Klaus Zellmer, diretor do fabricante, Break só em 2027 ou 2028, depois de “mão cheia” de carros novos prioritários, como o SUV baseado no Vision 7S do verão de 2022 (sete lugares e posicionamento no topo da gama).









O Vision O antecipa, também, a quinta geração do Octavia, que aparecerá (quase) em simultâneo e equipada com mecânicas de combustão interna e motorizações híbridas. O concorrente no segmento C é o modelo mais popular da Skoda (97.500 unidades vendidas na Europa entre janeiro e junho, período que a marca terminou no “top-3” dos fabricantes mais bem-sucedidos no Velho Continente). O carro em comercialização surgiu Velho Continente em 2020 e recebeu atualização no início de 2024). A carrinha (Break em Portugal) mede 4,698 m de comprimento e 2,686 m entre eixos, e dispõe de compartimento de carga com capacidade muito acima da média na categoria – 640 litros na configuração normal dos bancos traseiros, 1700 com os encostos rebatidos, movimento que cria plataforma (quase) plana.









Se o sucessor do Octavia e a futura carrinha elétrica adotarem muito do que vimos no Vision O exibido em Munique, Skoda no bom caminho! O estudo com 4,85 m de comprimento (comparativamente, mede mais 15 cm do que a Break disponível em Portugal desde 33.483 € e menos 5 cm do que a variante homónima do Superb!…) conta com sistema propulsão que consome eletricidade e não combustível fóssil, e assenta em plataforma nova do Grupo Volkswagen. Atualmente, na categoria do compacto da marca checa, encontram-se só duas carrinhas com esta tecnologia: Opel Astra Sports Tourer e Peugeot 308 SW.

A conceção do Vision O, di-lo a Skoda, “fez-se de fora para dentro e sempre com o bem-estar do condutor e dos outros ocupantes do automóvel como prioridade”. E esta fórmula explica tanto as dimensões como o sentido prático deste Skoda com 4 portas e compartimento de carga enorme, qualidades que partilha com todos os carros no catálogo do fabricante que está a comemorar 100 anos. Obviamente, na versão de produção em série, não encontraremos diversos elementos testados no protótipo, nomeadamente a abertura para trás das portas posteriores e a ausência de pilares centrais, combinação que garante acessos muito amplos ao habitáculo. E este interior é à imagem da marca, “Simply Clever”: apresenta-se equipado com quatro guarda-chuvas, frigorífico portátil, utensílio para limpeza dos monitores de dispositivos móveis de comunicação ou entretenimento e tecnologia Bio-Adaptive Lightning que adapta as cores e a intensidade da iluminação interior em função da luz exterior.









Também no painel de bordo, Vision O… “visionário”, sobretudo no posicionamento dos monitores digitais e dos comandos que ativam os principais equipamentos ou sistemas do automóvel. Imediatamente abaixo do para-brisas, a equipa criativa da Skoda montou o “Horizon Display”, ecrã com 1,2 m de largura para a apresentação de diversas informações (o sistema admite personalização). A consola central tem outro monitor, este arrumado verticalmente e comandado por controlos físicos ou hápticos, ou táteis. E o programa multimédia integra assistente virtual apoiado por inteligência artificial (responde pelo nome Laura, como nos carros mais modernos da Skoda, caso do Elroq, por exemplo).

A marca checa criou até aplicação móvel própria para o protótipo, a Vision O App, para o comando remoto de diversas funções, como o escurecimento dos vidros, a personalização do “Horizon Display”, a programação do sistema de navegação (e, num “smartphone”, devido à disponibilidade do Google Gemini, pode escolher-se rota de viagem com recomendações de pontos para recarregamentos da bateria e informações sobre os tempos das operações) e, ainda, a forma ótima de organizar as bagagens no compartimento de carga, de forma a aproveitar toda a capacidade à disposição (esta tarefa também é cumprida com apoio de inteligência artificial). E a mala, com os encostos dos bancos traseiros posicionados verticalmente, tem 650 litros e, lateralmente, no lado direito, integra compartimento específico para a arrumação dos cabos de alimentação do acumulador de energia.







