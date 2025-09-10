IAA Mobility: Cupra Raval e Tindaya

Deve o nome de montanha com 401 m em Fuerteventura, nas Canárias, Espanha, tem 4,72 m, antecipa o desenho de futura geração de carros (elétricos…) da marca na “órbita” da SEAT e, com o Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, posiciona-se no topo da tabela de candidatos ao título de estudo mais excitante do IAA Mobility de Munique. Na Alemanha, a Cupra também expõe o Raval quase pronto a produzir…









A Cupra tem automóvel novo na rampa de lançamento. Chama-se Raval, integra a família nova de carros elétricos urbanos do Grupo Volkswagen, que também conta com o Skoda Epiq e o(s) Volkswagen ID. Cross e ID. Polo (assentam todos na MEB+ com tração dianteira), e mede 4,046 m de comprimento e 2,600 m entre eixos. Em Munique, antecipando o início da produção e o arranque da carreira comercial, em 2026, a marca na “órbita” Seat apresentou-o na forma definitiva, mas ainda com a carroçaria coberta por “camuflagem” em vinil com o mapa do bairro de Barcelona de que herda o nome!

O Cupra Raval, como o Volkswgen ID. Polo, produzir-se-á nas linhas de montagem da SEAT em Martorell, cidade na Catalunha quase vizinha Barcelona. Skoda Epiq e Volkswagen ID. Cross fabricar-se-ão em Pamplona, Navarra. E os quatro membros da gama “Electric Urban Car” do consórcio alemão, que mantém o título de maior construtor europeu de automóveis, ambicionam contribuir para a democratização do automóvel elétrico no Velho Continente, por apresentarem preços muito pouco acima da “fasquia” dos 25.000 €. Assim, espera-se, tecnologia acessível a número mais expressivo de consumidores…









“O Raval está a construir o caminho para o futuro da Cupra, combina tudo o que a marca representa: desenho excitante, emoção, ‘performance’ eletrizante e prazer de condução”, diz Markus Haupt, o administrador-delegado interino do fabricante do Grupo Volkswagen. “E, para nós, este automóvel é muito mais do que um carro. A direção do consórcio entregou-nos o desenvolvimento do projeto ‘Electric Uban Car. Estamos a fortalecer as sinergias dentro de grupo e, paralelamente, posiciona Espanha como epicentro de progresso da mobilidade elétrica, com a produção de carros acessíveis para milhões de condutores”, explica o mesmo responsável.









O Raval é o oitavo carro de marca que comemora oito anos em 2026, mas, até lá, a Cupra festejará a comercialização do primeiro milhão de automóveis, número que representa história de sucesso. O compacto novo tem “ADN” desportivo, razão por detrás do facto de dispor de chassis 15 mm mais baixo do que os outros membros da família “Electric Urban Car”, direção e suspensão com adaptações específicas para promoção da agilidade e da precisão na condução, ou controlo eletrónico de estabilidade com modo Sport. E esta orientação expressa-se muito bem na versão VZ, com 166 kW/223 cv, bancos CUPBucket, amortecimento variável (DCC), rodas de 19’’ (pneus com 235 mm de largura) e diferencial eletrónico. E, adicionalmente, o ESC tem função OFF.





A Cupra, para o Raval, também confirma diversos níveis de potência, baterias com duas capacidades, equipamento muito completo, sobretudo em matéria de ADAS (assistentes de condução) e, ainda, potencial de personalização acima da média. Por tudo isto, compacto espanhol mais caro do que o Skoda Epiq ou o Volkswagen ID. Polo, carros que surgirão no mercado europeu somente depois – antecipam-se preços desde 27.000 € para automóvel com apresentação marcada para março de 2026. O ID. Polo custará menos de 25.000 €, precisamente a fasquia prevista para o Epiq. Já o ID. Cross será posicionado acima (28.000 € a 30.000 €).









Imagem inspirada (e inspiradora) para o futuro

Dissemo-lo atrás e repetimo-lo aqui. No oitavo ano da Cupra, oitavo automóvel. E, provou-o em Munique, Martorell, pensa já no futuro, ou na necessidade de tornar a marca ainda mais atrativa. E, aqui, “entra em cena” o Tindaya. Na estreia mundial, não foram divulgadas quaisquer características técnicas, sabendo-se apenas que este “concept” com formato de SUV-Coupé tem 4,72 m de comprimento, 4 portas e rodas de 23’’, mas Markus Haupto, administrador-delegado interino da empresa, disse-o claramente: “Muitos esquecem-se dos condutores, mas nós preocupamo-nos com o que mais importa: a ligação ao volante, a emoção de conduzir. Por isso enfatizamos tanto o trabalho na otimização dos chassis dos nossos automóveis!”.







