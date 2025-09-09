IAA Mobility: VW ID. Cross Concept

O ID. Cross Concept apresentado pela Volkswagen na edição-2025 do IAA Mobility de Munique, na Alemanha, exposição aberta ao público até domingo (literalmente, por realizar-se, sobretudo, nas praças e nas ruas mais populares e movimentadas da cidade), não é mais do que o Sport Utility Vehile (SUV) elétrico promovido como alternativa ao T-Cross (2018) feito em Espanha (Pamplona), unidade que ganhou a corrida à produção do modelo com 4,161 m e estreia no mercado planeada para o verão de 2026 antecipado por este estudo.









A Volkswagen, na apresentação do ID. Cross, não anunciou planos para o T-Cross, mas é provável que a marca descontinue, faseadamente, a produção do SUV mais pequeno da gama, também para ganhar capacidade em Pamplona, uma vez que a fábrica na região de Navara também ficará encarregue da montagem do gémeo da Skoda, o Epiq. Já o “derivado” Cupra rival será montado pela SEAT em Martorell, na Catalunha.

Comparado com o T-Cross, o ID. Cross diferencia-se tanto pela motorização como pelo desenho e as dimensões exteriores e interiores, com os mais 8 cm de largura a beneficiarem, principalmente, a liberdade de movimentos nos bancos traseiros, característica importante, pois este SUV tem, também, cinco lugares. Para a mala, a promessa é de 450 litros de capacidade, com os encostos posteriores montados na vertical. Adicionalmente, sob o “capot”, compartimento (“frunk”) com 25 litros.









O ID. Cross baseia-se na plataforma MEB+ (chamam-lhe, igualmente, MEB Entry e MEB Small), arquitetura derivada da MEB de ID.3 & Cia. desenvolvida para geração nova de carros elétricos com tração dianteira e preços-alvo a partir de 25.000 €. A marca garante que o trabalho realizado na estrutura permite integrar mais funções e sistemas. O motor do protótipo tem 211 cv e é alimentado por bateria de iões de lítio que permite até 420 km de autonomia. Todavia, como a marca não anunciou a capacidade do acumulador de energia, desconhecem-se o consumo e a eficiência do SUV.









A partir do verão de 2026, entre os concorrentes do ID. Cross, FIAT Grande Panda e Renault 4 E-Tech Elétrico, razão por detrás da decisão do “design” da Volkswagen, com o apoio da administração, de inspirar-se em automóveis icónicos do passado da marca, como o Microbus da década de 1960 ou o Golf apresentado em 1974. E tanto o estudo como o modelo de produção em série adotam o sistema de nomes novo anunciado, recentemente, pelo fabricante com quartel-general instalado em Wolfsburgo, cidade na Baixa Saxónia situada cerca de 650 km a norte de Munique. O primeiro protótipo do SUV novo da Volkswagen, apresentado em março de 2023, chamava-se ID. 2all.









A Volkswagen, sobre a mesma base, também prepara o ID. Polo, segmento B com motorização elétrica até na versão desportiva ID. Polo GTI. A marca apresentou-os no IAA Mobility de Munique, mas ainda “camuflados”.