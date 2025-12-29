Incentivos à compra de elétricos esgotaram

O apoio estatal à compra de veículos elétricos, que tinha efeitos retroativos a 1 de janeiro, esgotou poucas horas depois da abertura do processo de candidaturas! A ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho, anunciou mais incentivos para 2026. Foram 8,8 milhões de euros para 2200 pessoas singulares em pouco mais de seis horas (10h00-16h00).









O apoio do Governo à compra de carros elétricos, no caso da aquisição de ligeiros de passageiros por pessoas singulares, pressupunha o pagamento de 4000 € pela compra de automóvel novo sem motorização de combustão interna e obrigava ao abate de viatura com mais de 10 anos que consumisse combustíveis fósseis. Este “contrato” abrangia viaturas adquiridas por compra e venda ou locação financeira com uma duração mínima de 24 meses e preço até 38.500 €, com IVA e despesas.

O apoio também abrangia viaturas com mais de cinco lugares, o que aumentava o limite para 55.000 €, também com IVA e despesas, bicicletas para uso em cidade, e bicicletas de carga com assistência elétrica. Em cerca de duas horas, montantes de financiamento esgotados, de acordo com fonte de ministério que gere o Fundo Ambiental, informaram diversos órgãos de comunicação social nacionais.







