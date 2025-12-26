Jaguar: adeus combustão!

A Jaguar, marca a comemorar 90 anos de histórias, deu por terminada a produção de automóveis com motores de combustão interna. Fê-lo com unidade do F-Pace, Sport Utility Vehicle (SUV) no catálogo do fabricante do consórcio JLR, empresa na “órbita” da Tata Motors desde 2008.





Fotos: Jaguar Enthusiasts' Club

O carro foi fabricado na linha de montagem de Solihull, Inglaterra. Em meados de 2026, apresentação do Gran Turismo equipado com motorizações elétricas antecipado, em dezembro de 2024, pelo Type 00. Este estudo, recorda-se, esteve no epicentro de polémica – tanto devido ao desenho do “concept”, como à irreverência da campanha com que foi promovido.





A Jaguar parou a comercialização do F-Pace no Reino Unido em novembro, mas os britânicos ainda tinham algumas encomendas noutros mercados, nomeadamente na Austrália, na China, na Europa e nos EUA, que tiveram de satisfazer. De resto, o F-Pace foi mesmo um carros mais bem-sucedidos na história da marca criada em 1935, por (Sir) William Lyons, sobre os “escombros” da Swallow Sidercar Company fundada em 1922 – desde 2016, venderam-se mais de 300.000 unidades do SUV.









O ponto final na produção do F-Pace (e dos motores de combustão interna…) deu-se com uma unidade da versão de topo SVR, com mecânica V8 5.0 Supercharged, com 575 cv e 700 Nm – a marca, para o SUV com quatro rodas motrizes, reivindica 0-100 km/h em 4,0 s e velocidade máxima de 286 km/h. Mais dois factos curiosos: de acordo com clube de fãs da marca, este exemplar em preto, também a cor que a Jaguar escolheu para o último exemplar do E-Type, em 1974, em vez de vendido a cliente, será integrado na coleção Heritage Trust do construtor britânico.