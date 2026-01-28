Jaguar mantém plano de ação

A JLR, consórcio propriedade da indiana Tata Motors que detém as marcas Jaguar e Land Rover, reagiu, formalmente, aos rumores sobre mudanças na estratégia para a produção de gama nova de automóveis equipada apenas com motores elétricos. De acordo com informações publicadas em Inglaterra, o fabricante equacionava a hipótese de recuperar as mecânicas de combustão interna, que abandonou muito recentemente, para também passar a propor sistemas híbridos.









Segundo notícia do diário londrino “The Times”, que citava fontes do fabricante, os responsáveis da JLR tinham formado equipa para estudar o potencial de utilização da tecnologia na plataforma nova, que foi pensada apenas para elétricos: a Jaguar Electric Architecture (JEA). De acordo com a mesma publicação, a empresa queria estudar a possibilidade de recurso a tecnologia de extensão da autonomia em que a mecânica de combustão interna atuasse somente como gerador de eletricidade para carregamento da bateria.

Todavia, o construtor britânico negou a informação e disse-se comprometido com a estratégia para a Jaguar. “Dissemos que queríamos reinventar a marca e o plano mantém-se. Produziremos só automóveis de luxo e todos equipados com motores elétricos”, disse porta-voz da empresa ao “Automotive News Europe”.









De acordo com o mesmo porta-voz, o primeiro dos três automóveis neste plano de ação, o GR antecipada pelo Concept Type 00 de 2024 poderá encomendar-se já na primavera (antecipam-se preços a partir de 110.000 €) A Jaguar aspira a posicionar-se, comercialmente, como concorrente direta da Bentley, a marca britânica de carros de luxo propriedade do Grupo Volkswagen, diferenciando-a, precisamente, o facto de propor só motorizações elétricas. Depois, SUV em 2027 e limusina em 2030.