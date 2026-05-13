Jaguar Type 01: GT elétrico tem nome

A Jaguar, na “antecâmara” do regresso do Mundial de Fórmula E ao Mónaco, para as rondas nove e 10 da Época 12, confirmou, finalmente, o nome do Gran Turismo (GT) que representa o início de capítulo na história do construtor que comemorou 90 anos em setembro de 2026, é propriedade da indiana Tata Motors desde 2008 e integra divisão fundada em 2013 que também conta com a Land Rover. Chama-se Type 01 e representa, igualmente, o arranque de era que pressupõe a produção de automóveis só com motorizações elétricas.









A Jaguar, recorda-se, não produz automóveis com motores de combustão interna desde 19 de dezembro de 2025. Nesse dia, em Solihull, Inglaterra, fez-se o último, um F-Pace, na versão de topo SVR 575 Edition, que contava com mecânica V8 5.0 sobrealimentada por compressor. Neste modelo com 575 cv e 700 Nm, caixa de 8 velocidades, automática, e tração integral O fabricante anunciava 0-100 km/h em 4 segundos e velocidade máxima de 286 km/h. O Sport Utility Vehicle (SUV) esteve cerca de 10 anos no topo das vendas da marca inglesa. Depois, as linhas pararam e foram adaptadas para a era nova, e os concessionários ficaram sem automóveis novos para venderem aos clientes, combinação de fatores que exigiu muito fôlego financeiro para garantir a manutenção da operação.





O anúncio do nome do Type 01, carro com início de produção em Solihull previsto apenas para o final do ano (e, assim, primeiras unidades nas mãos dos clientes só em 2027), representa, portanto, a rutura com o passado mais recente da Jaguar. E é-o tanto no desenho, como no posicionamento comercial (futuramente, na gama do fabricante britânico, três automóveis, todos direcionados ao mercado do luxo!) e na tecnologia.









Designação nova explica-se…

A designação “Type” recupera nome com muita tradição na história da Jaguar, por evocar automóveis icónicos de passado mais glorioso do que o presente, como os C-Type, D-Type e E-Type. Paralela e simultaneamente, com este nome, associa-se a herança à inovação. E o “0” remete para as zero emissões de escape do sistema de propulsão elétrica e o “1” identifica o GT como o primeiro elemento da geração nova de carros da marca integrada no consórcio baseado em Whitley, subúrbio de Coventry, Inglaterra.

O programa de renascimento da Jaguar teve impacto mediático mundial em 2024, na apresentação da identidade visual nova da marca inglesa e do Concept Type 00 durante a Semana da Arte de Miami, EUA. A proposta estética, demasiado ousada e minimalista, disse-se, não deixou ninguém indiferente! Criticou-se e discutiu-se, sim, mas o fabricante manteve tanto a estratégia, como o rumo, porventura muito satisfeito por regressar ao topo da atualidade na área automóvel. Esta campanha, disruptiva, chamava-se “Copy Nothing”. Uma manifestação de “wokismo”, disse-o até… Trump.









O Type 01, promete-se, aproxima-se muito do desenho do estudo, com a dianteira larga e plana, a assinatura luminosa horizontal em vez da grelha habitual, os faróis finos (tecnologia LED) e o logótipo novo da marca em posição central. E o GT novo também tem proporções diferenciadas e diferenciadoras: “capot” longo, tejadilho com linha descendente e 4 portas. Todavia, no automóvel de produção em série, a Jaguar recorreu a soluções bem mais pragmáticas do que no Concept Type 00, de forma a melhorar tanto a habitabilidade, sobretudo nos bancos posteriores, como a funcionalidade no dia a dia.

Também no desenho da traseira, abordagem muito minimalista, com os farolins a tornarem-se visíveis apenas quando estão iluminados, fórmula que o consórcio já propõe nos automóveis mais recentes da gama Range Rover. O Jaguar apresenta-se sem vidro posterior (substituiu-o por câmaras e retrovisor interior virtual), facto que permitiu a otimização da aerodinâmica, um ponto-chave nos carros elétricos, por influenciar muito a eficiência energética (e, consequentemente, a autonomia), e beneficiou, igualmente, o espaço a bordo.









Mais de 1000 cv e 1300 Nm

Tecnicamente, o Type 01 baseia-se em plataforma nova desenvolvida “à medida” das exigências e necessidades específicas de automóveis com motores elétricos em vez de térmicos. A Jaguar Electric Architecture (JEA) admite a utilização de até três máquinas. De acordo com fonte do construtor, neste GT com tração integral, mais de 1000 cv ou 1300 Nm, e “performances” muito desportivas. Antecipam-se, ainda, até 770 km de autonomia (WLTP), carregamento ultrarrápido – energia para mais 320 km de condução com recarga de 15 minutos. E a marca prepara baterias com diversas capacidades (as maiores encontrar-se-ão montadas nas versões de topo).