KIA EV2 “ataca” segmento B-SUV

A Kia tem (outro!) automóvel novo. Produzido na Europa, o EV2 será o representante do fabricante coreano no segundo segmento mais importante em termos de vendas na região (B-SUV) e, também, o carro elétrico mais acessível na gama da marca. Anunciam-se duas opções de bateria e autonomias de até 448 km.









A Kia, após os lançamentos bem-sucedidos de EV6, EV9, EV3 e EV4, desvendou o carro com que pretende “atacar” o segmento B-SUV e participar de forma ainda mais ativa na democratização da eletrificação na Europa. o EV2 fabricado em Zilina, Eslováquia. “Representa um passo significativo para tornarmos a mobilidade elétrica acessível a um público mais vasto”, explicou Soohang Chang, Presidente e Diretor Executivo da Kia Europe.

A estética sobressai por aspetos como a dianteira muito horizontal e curta, com assinatura luminosa diurna inspirada nas constelações estelares (“Star Map Signature Light”), grupos óticos traseiros em posição mais descida, proteções inferiores da carroçaria mais volumosas, linha de cintura subida e superfície vidrada lateral a terminar em formato de viseira. A Kia adianta opções de jantes de 16, 17 e 19’’, dependendo das linhas de equipamento, e várias opções de cores, entre metalizadas, pérola e mate. Para beneficiar a aerodinâmica, os puxadores das portas são escamoteáveis.









A versão GT-Line garante imagem mais desportiva ao pequeno SUV elétrico, graças a acabamentos em preto brilhante à frente e atrás, bem como às jantes de maiores dimensões.

Interior espaçoso

O EV2 baseia-se na plataforma elétrica dedicada do Grupo Hyundai, combina dimensões compactas exteriores (4,060 m de comprimento) com interior espaçoso e versátil. Embora tenha apenas 2,565 m entre eixos, o elétrico novo da Kia admite reconfiguração do habitáculo (5 lugares ou 4 bancos independentes, com assentos reguláveis longitudinalmente e encostos reclináveis). Movimentando-se o banco traseiro, aumenta-se o espaço para as pernas de 885 mm para 958 mm. A capacidade da mala é de 403 litros (mais 15 litros no “frunk” sob o “capot”).









A Kia concebeu o EV2 sob o princípio de um “cesto de piquenique”, misturando “lógica e emoção” com revestimentos têxteis abundantes e sustentáveis, mas também iluminação ambiente e “design” intuitivo. A consola entre os bancos dianteiros tem espaço para o “smartphone” com carregamento por indução e área de arrumação. O painel de bordo integra três monitores: o da instrumentação e o do sistema multimédia medem 12,3’’, separando-os o da climatização, de 5,3’’.

Sublinhando a ideia de acessibilidade, o EV2 terá um sistema multimédia menos dispendioso, com o mesmo número de ecrãs e sem redução no número de funções essenciais. Ambos os sistemas terão atualizações “over-the-air”. Somam-se a chave digital com tecnologia NFC, som Harman Kardon com oito altifalantes e pacote extenso de assistentes à condução.









Duas baterias

Assente numa arquitetura elétrica de 400 V, o EV2 tem 147 cv e está disponível com duas baterias, uma com 42,2 kWh de capacidade (versão Standard), que permite até 317 km de autonomia, outra com 61 kWh de capacidade (Long Range), para até 448 km. O carregamento com corrente alternada admite carregamentos até 11 kW (22 kW, opcionalmente e em estreia no segmento, mas trata-se de hipótese ainda de análise para o mercado nacional e só para o Long Range). Com corrente contínua (a Kia não anunciou as potências), 10 a 80% da energia recuperada em 0h29 no Standard e 0h30 no Long Range.





O sistema de navegação inclui funcionalidades como o planeamento de rotas ligado ao Kia Charge, função Plug & Charge para carregamento sem cartões e aplicações, e carregamentos bidirecionais V2L (Vehicle-to-Load) e V2G (Vehicle-to-Grid), para alimentação de dispositivos elétricos externos e devolução de energia à rede.







