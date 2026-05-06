Kia EV4: Hatchback ou Fastback?

Na Kia, mais dois carros elétricos novos: EV4 partilham o nome, o motor e a bateria, mas os formatos das carroçarias diferenciam-nos de forma significativa, a razão por detrás de frente a frente para resposta às dúvidas: qual é automóvel com mais qualidades? O Hatchback com 5 portas ou o Fastback com 4?









A Kia, em 2025, a meio de uma ofensiva de produto sem precedente na história do construtor sul-coreano, posicionou-se no “top-10” das marcas com maior número de matrículas de automóveis novos em Portugal. Foram 7663, mais 2% do que em 2024, o que significou 3,4% de quota. Também no caso dos carros equipados com motorizações elétricas, 10.ª na tabela, com 1520 exemplares, o que correspondeu a aumento de 55,1%, igualmente no frente a frente com o ano anterior, ou 2,9% de mercado que representou 52.256 unidades – crescimento de 25,1% na procura de tecnologia que correspondeu, nos ligeiros de passageiros, a 23,2% dos registos.





E estes números importam, sobretudo por apoiarem as ambições de crescimento de marca representada em Portugal pela Astara: 8500 carros em 2026, mais 10,9% do que em 2025! No programa de ação para os próximos meses, “novidades mil”… A Kia, sem surpresa, encontra-se empenhada no aumento da gama nas categorias mais populares na Europa e em Portugal: os segmentos B e C. O plano não é novo, mas ganhou velocidade no ano passado, com a introdução de automóveis como o EV4, o objeto deste teste, que é proposto em duas variantes: Hatchback (5 portas) e Fastback (4 portas). Nenhuma tem o formato automóvel dominante (Sport Utility Vehicle), mas ambas possuem qualidades que podem proporcionar-lhes carreiras comerciais bem-sucedidas. A primeira, com 4,430 m, é fabricada na Eslováquia. A segunda, com 4,730 m, produz-se na Coreia do Sul. As origens, como os números, importam!









Posicionamentos diferentes

EV4 e EV4 Fastback, as designações comerciais dos dois automóveis em Portugal, partilham quase, quase tudo, do nome à plataforma, do motor à bateria, do painel de bordo à ambição de contribuírem, muito ativamente, para o posicionamento da Kia no pelotão da frente dos fabricantes que mais e melhor trabalham no processo de eletrificação. Estes carros apresentam, no entanto, elementos diferenciadores importantes, uma vez que os públicos-alvo não são iguais. Na berlina de 5 portas, foco na facilidade utilização quotidiana, com condutores urbanos ou suburbanos, famílias pequenas e clientes empresariais (frotas) na “primeira linha”, já que conta com dimensões compactas que simplificam muito a agilidade de movimentos em cidade e o estacionamento, e desenho menos polarizador de opiniões. Na berlina de 4 portas, desenho prioritário, com apresentação mais sofisticada para tentativa de aproximação aos adversários “premium”, condutores que percorrem distâncias maiores com regularidade.









A Kia, com o EV4, apresenta duas interpretações do mesmo elétrico. O Hatchback concorre com iD.3, Astra Electric, E-308 & Cia., o Fastback é proposta alternativa a Model 3, i4, Seal e Ioniq 6, entre outros automóveis. Na prática, e trocando em miúdos, se o primeiro é mais racional e, por isso, europeu, o segundo é mais aspiracional e tem ambições globais. Pouco surpreendentemente, considerando as duas silhuetas, a berlina de 4 portas supera a de 5 na eficiência e na autonomia, se os dois modelos contarem com motores e baterias iguais, devido ao desempenho aerodinâmico de nível superior, sobretudo em autoestrada e estrada, e velocidades superiores a 80 km/h, devido a carroçaria com formato que diminui turbulência e, por isso, reduz o consumo. Nos elétricos, recorda-se, mais eficiência do que nos carros equipados com motores de combustão, que perdem, mecanicamente, muita energia.









O EV4 apresenta-se com o nível de equipamento Tech (Drive por 41.500 €, GT-Line por 48.500 €), enquanto o EV4 Fastback é proposto somente numa versão de topo, com o pacote mais desportivo. E isto combina com tudo o que descrevemos atrás, já que a berlina de 4 portas, nesta configuração, conta com muitos equipamentos que valorizam a apresentação (exterior e interior), das jantes de 19’’ com desenho diferenciado aos para-choques específicos, dos apontamentos em preto brilhante (guarda-lamas, caixas dos espelhos retrovisores exteriores, saias, etc.) aos vidros traseiros escurecidos à assinatura luminosa (LED) própria, do volante desportivo à pedaleira em alumínio. O GT-Line tem, ainda, mais abundância de conteúdos quer de conforto, quer de segurança e tecnologia.









Automóveis (quase) iguais

Tecnicamente, carros iguais. Motor com 204 cv (150 kW), bateria com 81,4 kWh de capacidade e tração dianteira. Ambos são agradáveis de conduzir, mas o conforto de rolamento sobrepõe-se à dinâmica, devido à capacidade de amortecimento da suspensão, ao espaço muito amplo no habitáculo, ao isolamento do ruído exterior e à qualidade ótima da construção e dos materiais – maioritariamente, reciclados, recicláveis e, por isso, sustentáveis! O Fastback tem compartimento de carga com mais capacidade, mas a do Hatchback utiliza-se mais facilmente – acesso melhor e formas regulares.

O condutor instala-se comodamente ao comando do EV4, mas em posição baixa, ao contrádio que acontece nos SUV dominantes no segmento dos compactos. Os bancos do Hatchback e do Fastback são mais confortáveis do que acontece nesta categoria, facto que aplaudimos. Os acessos ao interior não são formidáveis, mas mais do que satisfazem e, nos assentos traseiros, dispõe-se de muita liberdade de movimentos (neste item, 4 portas menos bom só no espaço livre em altura, devido à linha descendente do tejadilho dos pilares B para trás).









O painel de bordo é semelhante ao de outros Kia, com monitores digitais para a instrumentação (12,3’’), o comando da climatização (5,3’’) e o sistema multimédia (12,3’’). O posicionamento do segundo muito atrás do volante, e entre o primeiro e o segundo, não facilita a utilização. No entanto, as principais funções do programa dispõem de controlos específicos na parte central do “tablier” e abaixo das saídas de ar e também admitem ativação através de instruções vocais.

O(s) EV4 assentam na quarta geração da plataforma E-GMP, a mesma base de EV6 e EV9, mas numa variante com arquitetura elétrica de 400 V e não de 800 V. Assim, a potência máxima de carregamento da bateria é de 128 kW – 11 kW com corrente alternada. Em contrapartida, no domínio das assistências eletrónicas à condução, Kia superbem equipados. O sistema de recuperação de energia em desaceleração e travagem ativa-se em patilhas no volante, tem três níveis de intensidade e conta com função i-Pedal 3.0 que pára o Kia automaticamente, em função do tráfego, da orografia do terreno e da velocidade. Tudo somado, desempenho ótimo.







